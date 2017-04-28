Из Беларуси экстрадирована гражданка Казахстана
Власти Беларуси удовлетворили запрос Генпрокуратуры Казахстана о выдаче гражданки «М» для привлечения к уголовной ответственности. Сегодня она доставлена в Казахстан.
Гражданка «М» более 9 лет разыскивалась правоохранительными органами Казахстана. Она обвиняется в совершении квартирного мошенничества. В настоящее время ее водворили в следственный изолятор г.Астаны.
28 апреля 2017, 10:52
Источник, интернет-ресурс: *Генеральной прокуратуры РК
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