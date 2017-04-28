В трёх районах Алматы досрочно восстановлено водоснабжение после реконструкции

К 6 часам утра текущих суток все потребители Алмалинского, Бостандыкского и Медеуского районов обеспечены централизованным водоснабжением в полном объёме, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГКП "Холдинг Алматы су".





Менее чем за 18 часов задействованные в реконструкции 9 бригад предприятия завершили все работы по подключению новых водопроводов, а также заменили 22 задвижки.





Напомним, с 9 часов 27 апреля планировалось на одни сутки ограничить подачу холодной воды в жилые дома и иные объекты Алмалинского, Бостандыкского и Медеуского районе Алматы, расположенные в границах улиц: Фурманова – Желтоксан – Сатпаева – Абая; Сатпаева – Фурманова – Кастеева – Толе би; Фурманова – Абая – Абылай хана.





Кратковременное отключение потребителей от холодного водоснабжения было связано с плановыми работами по подключению к существующим сетям водоснабжения 2 новых магистральных водоводов диаметрами 600 и 100 мм, а также с заменой задвижек.



