В трёх районах Алматы досрочно восстановлено водоснабжение после реконструкции
28 апреля 2017, 10:59
Досрочно восстановлена подача холодной воды в трёх районах Алматы, прерванная из-за необходимости реконструкции и модернизации водопроводных сетей города.
К 6 часам утра текущих суток все потребители Алмалинского, Бостандыкского и Медеуского районов обеспечены централизованным водоснабжением в полном объёме, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГКП "Холдинг Алматы су".
Менее чем за 18 часов задействованные в реконструкции 9 бригад предприятия завершили все работы по подключению новых водопроводов, а также заменили 22 задвижки.
Напомним, с 9 часов 27 апреля планировалось на одни сутки ограничить подачу холодной воды в жилые дома и иные объекты Алмалинского, Бостандыкского и Медеуского районе Алматы, расположенные в границах улиц: Фурманова – Желтоксан – Сатпаева – Абая; Сатпаева – Фурманова – Кастеева – Толе би; Фурманова – Абая – Абылай хана.
Кратковременное отключение потребителей от холодного водоснабжения было связано с плановыми работами по подключению к существующим сетям водоснабжения 2 новых магистральных водоводов диаметрами 600 и 100 мм, а также с заменой задвижек.
Фото с сайта urban-inside.com
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