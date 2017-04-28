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Власти Японии заявили о возможности перехватывать ракеты КНДР с отравляющими веществами

28 апреля 2017, 11:00

Нервно-паралитический газ зарин и другие химические вещества в результате взрыва при перехвате будут выжжены высокой температурой, а также распылятся в воздухе.

Силы ПРО Японии имеют возможность перехватывать баллистические ракеты КНДР с боеголовками, начиненными химическими веществами, которые из-за термического воздействия будут терять свои поражающие свойства. Об этом говорится в обнародованном письменном ответе правительства страны на запрос одного из депутатов парламента, сообщает ТАСС.

"Нервно-паралитический газ зарин и другие химические вещества в результате взрыва при перехвате будут выжжены высокой температурой, а также распылятся в воздухе", - отмечается в документе.

При этом они со значительной долей вероятности потеряют свои поражающие свойства, говорится в ответе кабинета министров, передает информационное агентство Kyodo.

Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ 13 апреля заявил в парламенте, что КНДР, по данным Токио, имеет баллистические ракеты с боеголовками, начиненными зарином. По его словам, Пхеньян может нанести ими удар по японской территории. Западные эксперты утверждают, что КНДР обладает большими запасами боевых химических веществ в размере от 2 до 5 тыс. тонн.

Фото: NEWS.am



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