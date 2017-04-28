Как справиться с последствиями наводнения - советы специалистов

Если вы сделаете все правильно, ваш затопленный дом можно очистить, высушить, восстановить и снова переехать в него еще быстрее, чем вы думаете.

Как известно, в результате обильных осадков в виде дождя во многих регионах Казахстана зарегистрированы подтопления частных домов и дворовых территорий, силами ДЧС и Службы спасения города проводятся работы по откачке воды и очищению от грязи, но сами домовладельцы также должны подумать о своих домах. Эти статья расскажет вам о действиях, которые вам стоит предпринять, если ваш дом однажды затопило.





После наводнения ваш дом и все, что было внутри, может выглядеть удручающе, но многие вещи еще можно восстановить. Если вы сделаете все правильно, ваш затопленный дом можно очистить, высушить, восстановить и снова переехать в него еще быстрее, чем вы думаете.





Итак, осмотрите свой дом, прежде чем снова в него заходить. Когда станет безопасно возвращаться, вы сможете защитить свой дом и его содержимое от дальнейшей порчи. Что нужно проверить прежде, чем заходить:





Если у внешних стен стоячая вода, не заходите в дом . Вы не можете знать, безопасный ли дом и устойчивая ли конструкция.

Осторожно обойдите дом с наружной стороны и проверьте, нет ли незащищенных линий высокого напряжения и утечек газа. Если вы найдете незащищенные провода или утечки, позвоните в коммунальную службу и не входите в дом, пока все не проверят.





Проверьте фундамент на наличие трещин и других повреждений. Осмотрите крышу на крыльце и карнизы, чтобы убедиться, что все стойки на месте. Если стойки или участки фундамента отсутствуют или вымыта земля – пол небезопасен.





Если у вас есть сомнения в безопасности, свяжитесь с подрядчиком, перед тем как заходить. Заходите очень осторожно.





Выключите электричество. Даже если электроэнергетическая компания отключила электричество в вашем районе, вы должны все равно убедиться, что электрическое питание отключено. Вы же не хотите, чтобы во время вашей работы компания внезапно подсоединила ваш дом к электричеству.





Выключите газ . Газовые приборы и трубы могут сместиться или сломаться во время наводнения, создавая утечки газа. Если вы подозреваете утечку или чувствуете запах газа, немедленно покиньте дом и позвоните в газовую компанию от соседей или из аварийного укрытия. Оставьте дверь открытой, а если газовый счетчик находится снаружи, выключите газ.





Осторожно заходите внутрь. Если дверь заклинило, и она открывается с трудом, то она, скорее всего, разбухла от воды. Если дверь застревает только внизу, дверь можно открывать. Если вверху – есть вероятность, что потолок обвалится.





В помещении не курите, не зажигайте свечи, газовые светильники или любой другой открытый огонь.





Спасайте самые ценные вещи. Найдите и защитите невосстанавливаемые ценности, такие как деньги, ювелирные украшения, страховые бумаги, фотографии и фамильные ценности.





Не поддавайтесь желанию очистить все, что вы подбираете. Вам нужно защитить свой дом, оценить ущерб и спланировать свое восстановление.





Защитите свой дом от дальнейшего разрушения. Страховка может покрыть часть стоимости средств защиты вещей от дальнейших разрушений или поможет перевести вещи в безопасное место. Прочитайте страховой договор до того, как он вам понадобится, и спросите своего агента, какие расходы ваш договор покрывает.





Заделайте дыры. Закройте дыры в крыше, стенах и окнах с помощью досок, брезента или пленки. Может выйти не очень красиво, но вам нужно это сделать, чтобы дождь не нанес больше ущерба вашему имуществу.





Отремонтируйте просевший пол или крышу. Используйте древесину 4 x 4 или другие тяжелые пиломатериалы, чтобы закрепить слабые участки. Если вы не уверены, как укреплять пол или потолочные балки, позвоните подрядчику.





Уберите мусор. Ветки и другой мусор могли попасть в ваш дом, и сейчас это все нужно убрать.

Рассортируйте вещи и бесполезный мусор. У вас есть три типа вещей, которые нужно отправить в три разных места:

Движимое имущество, которые вы хотите сохранить в сухом безопасном месте, например, на верхнем этаже или снаружи.

Положите вещи, которые вы не хотите сохранить, снаружи, чтобы высушить. Выбросьте еду и все, что могло или все еще может испортиться.





Проверьте, не сломаны и не протекают ли водопроводные трубы. Если вы нашли такие, отключите водоснабжение, перекрыв трубопроводный вентиль на счетчике воды. Если трубы не протекают, используйте водопроводную воду, чтобы убирать и смывать грязь. Но не пейте эту воду и не готовьте на ней, пока не будете точно знать, что она безопасна для употребления!





Тщательно высушите подвал. Если ваш подвал был затоплен, поторопитесь откачать из него воду. Вода пропитывает землю снаружи, из-за чего подвальные стены могут покоситься или даже обрушиться.





Вымойте дом и все его содержимое с помощью шланга. Большинство угроз для здоровья возникают из-за грязи, плесени и водорослей, которые появляются после наводнения. Важно как можно быстрее избавиться от грязи. Это проще сделать, пока грязь еще не высохла.





Стены, пол, шкафы, полки, их содержимое и любые другие предметы из вашего дома нужно прополоскать и продезинфицировать.

Беритесь за комнаты по очереди. Вам пригодится сразу два ведра – так вам будет удобнее. В одном ведре будет вода для полоскания, в другом – с чистящим средством. Споласкивайте мочалку, швабру или салфетку в нужном ведре.

Начинайте мыть стену от основания, где было больше всего повреждений. Если вы сорвали обои или обивочный картон, вымойте сваи и балки, а потом продезинфицируйте их.

Если вы заклеивали окна перед грозой, как можно раньше снимите пленку. Солнце приклеит ее к окну. Используйте апельсиновое или эвкалиптовое масло, чтобы убрать липкие следы.

Не пытайтесь открывать разбухшие деревянные двери или шкафчики. Откройте заднюю часть ящика, чтобы дать доступ воздуха. Вы, скорее всего, сможете открыть ящики, когда они высохнут.





Затем уменьшите влажность в вашем доме. Все высохнет гораздо быстрее и убирать будет проще, если вы сможете уменьшить влажность в вашем доме. Если влажность снаружи дома меньше и если позволяет погода, откройте все двери и окна.

Откройте чулан. Используйте сушилки, чтобы высушить ваш дом. Не используйте центральный кондиционер или воздуходувку печи, если вентиляционные трубы были под водой. Если есть возможность включить сушилку на обратный ход, высушите вентиляционные трубы.

Запустите воздухоосушитель, чтобы устранить влажность. Воздухоосушители и оконные кондиционеры снизят влажность, особенно в закрытых помещениях.

Влагопоглотители (материалы, которые впитывают влагу) очень полезны для высушивания шкафов и других закрытых областей, где не может свободно циркулировать воздух.





Далее высушите потолок и стены. То, как вы их будете сушить, зависит от того, из какого материала они сделаны.

Гипсокартон становится очень мягким, когда намокает. Он будет хрупким и потеряет форму и прочность, когда высохнет. Гипсокартон и сухую штукатурку придется удалить со стен.

Штукатурка лучше переживет наводнение, чем гипсокартон. Ее не придется заменять, но вам понадобится много времени, чтобы высушить ее.

Есть три вида изоляции и каждый по-разному реагирует на воду. Пенополистирол переживет наводнение лучше всего, его нужно будет только промыть водой из шланга. Изолирующие маты из стекловолокна придется выбросить, если они грязные. Целлюлоза (рассыпчатая или пропитанная бумага) будет дольше всего удерживать воду. Она также может потерять свои противопожарные и антигрибковые свойства. Таким образом, этот вид изоляции придется заменить.

Если древесину получится высушить естественным путем, она, скорее всего, сохранит прежнюю форму. Исключение составляет ламинированная древесина.





Высушите потолки и стены. Проверьте, не просел ли потолок. Высушивайте его аккуратно, сделав дыру у края прогиба, и постепенно переходите к центру комнаты.





Удалите воду, которая осталась в промежутках между стен. Проверьте воду в стенах, сняв плинтус. Воткните шило в стену на высоте 5 см над полом. Если оттуда польется вода, пробейте или просверлите дыру в стене, давая воде вытечь. В зависимости от расстояния между сваями в ваших стенах, делайте дыры на расстоянии 40,6 см или 60,9 см.





Позаботьтесь об электрических бытовых приборах. Вас может случайно ударить током от электрического бытового прибора, например, телевизора или радио. Некоторые внутренние детали хранят электрический заряд, даже когда отключены от сети. Проверьте наклейку-предупреждение на задней стенке прибора.

Даже если ваша посудомоечная машина не намокла, не используйте ее, пока не узнаете достаточно ли безопасная вода для того, чтобы ее пить и работают ли канализационные системы.





Выбросите мягкие пластиковые и пористые предметы, которые наверняка впитали много воды. Как и в случае с посудомоечной машиной, не используйте стиральную машину, если не уверены, что вода безопасна для того, чтобы ее пить, и работают канализационные системы.





Выбросьте всю еду, если на нее попала вода. Даже еду в консервных банках нужно выбросить, если банки намокли во время наводнения, поскольку нельзя быть стопроцентно уверенным – не повреждена ли еда внутри банки. Не оставляйте еду в бутылках и стеклянных банках с неплотными или закручивающимися крышками – они могут пропускать воду.





Поддерживайте дом в чистоте. Когда вы вынесете из дома все ненужное, не превращайте свой задний двор в свалку . Еду и мусор нужно будет вывезти как можно быстрее. Комары могут переносить много болезней, а наводнение создает как раз нужную среду для их размножения. Выкачайте стоячую воду, которая может стать местом для их размножения. Вылейте воду из бочек, старых шин и банок.

Так же нужно вычистить водоотливы и сточные трубы, так чтобы вода могла свободно уходить с вашего участка.

Газоны обычно выживают, если находятся под водой не больше четырех дней. С лужайки и кустов обязательно смойте соленую воду.





Будьте организованным

Некоторые вещи не подлежат восстановлению, а некоторые слишком трудно или дорого восстанавливать самостоятельно. Ваш план должен принимать во внимание такие моменты, тем самым помогать экономить ваши деньги и время.

Позвоните своему страховому агенту, если он есть. Чем скорее вы поговорите со своим агентом, тем быстрее будет заполнена ваша заявка, а оценщик составит смету ваших убытков. Ваш агент может также посоветовать вам, куда можно обратиться за помощью в уборке и ремонте.





Начните составлять список ущерба. Записывайте весь ущерб, фиксируйте на фотоаппарат и камеру все сломанные вещи, чтобы у вас были вещественные доказательства. Если у вас есть страховка от наводнения, вам понадобится документ «Доказательство ущерба», составленный в течение 60 дней с момента наводнения. Заполните свою собственную инвентарную форму, что поможет оценщику определить затраты на восстановления вашего дома и имущества.





Проверьте ущерб, нанесенный конструкции дома. Есть ли доказательства того, что ваш подвал пострадал, и треснули несущие стены? Есть ли сломанные сваи, сместившиеся ступеньки или покосившийся пол и стены? Все это означает, что фундамент, пол и стены, вероятно, придется отстраивать заново.





Спланируйте восстановление. Составьте план по восстановлению дома. Это просто список работ, которые необходимо выполнить. Планирование поможет сэкономить вам деньги и время.



