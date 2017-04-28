Первая «Манон» на казахстанской сцене

Только два дня – 28 и 29 апреля – жителям и гостям столицы будет представлен уникальный спектакль выдающегося английского хореографа Кеннета Макмиллана.

Художественный руководитель балетной труппы – Народная артистка России Алтынай Асылмуратова.

Ни один другой хореограф не пытался выразить в классическом балете столь много аспектов человеческого состояния, как Кеннет Макмиллан. Он заново открыл сюжетный балет как психологическую драму, способную передать пограничные состояния души. На сцене он рассказывал яркие истории людей, вне зависимости от того, являлись они историческими личностями или выдуманными персонажами. Обращаясь к таким неприятным темам, как предательство, вина, сумасшествие, бессмысленная жестокость, некоторые из его работ вызвали неоднозначную реакцию критиков и публики. Другие его балеты воспевали танец ради танца или превращались в практически абстрактные размышления о любви и смерти.





Спектакль «Манон» (1974), поставленный на сцене Ковент-Гардена, - один из лучших образцов стиля балетмейстера. За основу сюжета Макмиллан взял роман аббата Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско». В течение долгого времени этот балет К. Макмиллана переносят знаменитые британские балетмейстеры – Карл Барнетт и Патрисия Руанн. С балетной труппой «Астана Опера» они работали несколько месяцев, объясняя тонкости хореографии.





- Балет «Манон» Кеннета Макмиллана - это истинный шедевр хореографии, который высоко ценят во всем мире. Возможность поработать над этой замечательной постановкой с балетной труппой «Астана Опера» - большая честь для меня и я верю, что казахстанские артисты и публика полюбят этот спектакль так же сильно, как и я, - сказала британский постановщик Патрисия Руанн.





Артисты усердно готовились, на сегодняшний день определино два состава исполнителей. Так, партию Манон представят Заслуженные деятели Казахстана Мадина Басбаева и Айгерим Бекетаева. Им предстоит показать двойственный характер своей героини. В роли де Грие на сцену выйдут Заслуженный деятель Казахстана Рустем Сейтбеков и лауреат международных конкурсов Олжас Тарланов. Слабый во всех отношениях де Грие не обладает ни властью, ни силой, ни волей, чтобы предотвратить хоть одно из событий, которые приводят к финальной трагедии.





Леско – Заслуженный деятель Казахстана Бахтияр Адамжан, лауреат международных конкурсов Арман Уразов. Любовницу Леско представят Заслуженный деятель Казахстана Гаухар Усина, лауреат международных конкурсов Анель Рустемова. Господин Г.М. – Жанибек Иманкулов и Рахметолла Науанов.





Сценограф и художник по костюмам – Николас Георгиадис, дирижер-постановщик спектакля – Арман Уразгалиев, художник по свету – Якопо Пантани, координатор постановки – Чинциа Лофацио, координаторы по костюмам – Наталия Стюарт и Асель Досмуратова.





Для постановки сшито 220 костюмов, каждый из которых уникален, как уникальна и хореография. У всех героев свой характер, независимо от того, кто перед нами на сцене – солист или артист кордебалета, задача для всех одинакова – с помощью актерских красок глубоко раскрыть образ.





В фойе театра для публики приготовили выставку картин супруги сэра Макмиллана, экспозиция носит название «Исследуя закулисье». Леди Дебора Макмиллан писала свои работы акварелью и гуашью. В них она рассказала о том, как создавался спектакль «Манон», уловила настроение закулисной жизни и запечатлела его в картинах.





Начало спектакля 28 апреля в 19.00, 29 апреля в 18.00.