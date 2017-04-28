Абаев о лишении гражданства за терроризм: точка в этом вопросе еще не поставлена

По мнению министра информации и коммуникаций, в этом вопросе еще рано ставить точку.

Правительство РК одобрило поправку о лишении гражданства за терроризм . Однако, по мнению министра информации и коммуникаций Даурена Абаева, в этом вопросе еще рано ставить точку, передает Zakon.kz





«Этот вопрос еще активно изучается, я думаю, при принятии Закона все мнения будут учтены. Очень важный момент, что масштабы терроризма по всему миру растут и приобретают все более изощрённые способы, и еще не придуман реально действенный механизм борьбы с терроризмом. Все страны в той или иной степени ищут его. В Швейцарии несколько раз поднимали вопрос о том, чтобы лишать гражданства террористов. В той или иной мере это обсуждение идет во многих странах мира», - сказал глава ведомства в в рамках проекта «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».





По словам Даурена Абаева, эта норма Закона направлена на тех людей, которые воюют за рубежом.





«Мы не хотим, чтобы люди, получив навыки боевых действий, приезжали в Казахстан и представляли угрозу для нашей страны. Точка в этом вопросе еще поставлена, обсуждения еще будут. Более подробное разъяснение мы еще услышим и в стенах Парламента», - резюмировал министр.





Как отметил министр юстиции РК Марат Бекетаев, цель представленного законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам приведения в соответствие с Конституцией РК» - это приведение законодательных актов в соответствие с поправками в Конституцию.





«Проект закона разработан во исполнение указа Президента. Для приведения в соответствие с Конституцией требуется внести изменения в 7 кодексах и 46 законах. Дополнительный вид уголовного наказания в виде лишения гражданства предусматривается в статье 21 УК РК. Так, по 14 составам особо тяжких террористических преступлений, предусмотренных в 10 статьях УК РК, предлагается альтернативное наказание в виде лишения гражданства», - сказал он на заседании Правительства РК.



