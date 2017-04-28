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Ого, как трясет: Жители Алматы почувствовали землетрясение

28 апреля 2017, 11:07

Магнитуда MPV 5.7. В Алматы ощущалось всего 2 балла.

В соцсетях активно появляются сообщения о том, что алматинцы почувствовали подземные толчки в 11:01 (по астанинскому времени). Пользователи пишут, что "тряхануло не слабо", передает Zakon.kz

Между тем, официальные источники - сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» сообщает, что алматинцы почувствовали всего 2 балла, так как эпицентр землетрясения расположен в 148 км на юг от города на территории Кыргызстана.

По данным ГУ «СОМЭ КН МОН РК» , энергетический класс землетрясения 12.7. Магнитуда MPV 5.7. Координаты эпицентра 41.87° с.ш. 76.81° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощущалось в Алматы 2 балла.



По информации другого источника - Казахстанского национального центра данных, координаты эпицентра: 41.75 градуса северной широты, 76.77 градусов восточной долготы. Магнитуда mb=5.1. Энергетический класс К=11.1. Землетрясение ощущалось на территории Кыргызстана и Казахстана. В городе Алматы (164 км) интенсивность сотрясений составила 4 балла.

Вот, что пишут горожане в Facebook:

Орлова Анна
7 мин. ·
Землетрясение! Почувствовали?

Сергей Алексеенок
7 мин ·
Мало того, что дождь, еще и тряхануло походу....

Искандер Салиходжаев
9 мин. · Алма-Ата ·
Кажется толчок был, кто почувствовал?



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