Ого, как трясет: Жители Алматы почувствовали землетрясение

В соцсетях активно появляются сообщения о том, что алматинцы почувствовали подземные толчки в 11:01 (по астанинскому времени). Пользователи пишут, что "тряхануло не слабо"

Между тем, официальные источники - сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» сообщает, что алматинцы почувствовали всего 2 балла, так как эпицентр землетрясения расположен в 148 км на юг от города на территории Кыргызстана.





Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощущалось в Алматы 2 балла. По данным ГУ «СОМЭ КН МОН РК» , энергетический класс землетрясения 12.7. Магнитуда MPV 5.7. Координаты эпицентра 41.87° с.ш. 76.81° в.д. Глубина 15 км.













В городе Алматы (164 км) интенсивность сотрясений составила 4 балла. По информации другого источника - Казахстанского национального центра данных , координаты эпицентра: 41.75 градуса северной широты, 76.77 градусов восточной долготы. Магнитуда mb=5.1. Энергетический класс К=11.1. Землетрясение ощущалось на территории Кыргызстана и Казахстана.





Вот, что пишут горожане в Facebook:

Орлова Анна 7 мин. · Землетрясение! Почувствовали?

Сергей Алексеенок 7 мин · Мало того, что дождь, еще и тряхануло походу....





Искандер Салиходжаев 9 мин. · Алма-Ата · Кажется толчок был, кто почувствовал?







