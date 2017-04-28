В мкр. Акбулак в Алматы две семьи остались без жилья из-за подтоплений
28 апреля 2017, 11:18
ЧП произошло в районе развязки Саина - Рыскулова.
В мкр.Акбулак в Алматы в результате подтопления обрушились два саманных дома, передает корреспондент Zakon.kz.
27 апреля вечером в Алматы и области начался сильный дождь. Некоторые жители города и региона непосредственно на себе ощутили негативные последствия обильных осадков. В мкр.Акбулак, например, обрушились два саманных дома, один подтопило чуть меньше чем на полметра.
ЧП произошло в районе развязки Саина - Рыскулова. В одном из разрушившихся домов жил пенсионер, во втором - семья с 4 детьми, в том числе грудным ребенком.
Как рассказали жители этого района, они живут здесь больше 20 лет, и до строительства развязки Саина - Рыскулова таких ЧП не было.
Как сообщили в КЧС МВД РК,28 апреля в Алматы в результате обильных осадков зарегистрировано 60 случаев подтопления, из них 11 случаев подтопления частных жилых домов, 37 случаев подтопления дворовых территорий и 9 случаев подтоплений улиц, 3 объекта подтопления территории рынка «Азия», обрушение саманной времянки (Алатауский р-н), магазин «Алматы Оптика» (Алмалинский р-н), территория частного детского сада «Ботагоз». Силами ДЧС и Службы спасения города проводятся работы по откачке воды. Задействовано порядка 50 человек, 20 ед. техники, 24 мотопомпы. Жертв и пострадавших нет.
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