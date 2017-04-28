Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область
28 апреля 2017, 11:00
Главными мероприятиями в рабочем графике Премьер-Министра РК станут встречи с общественностью и бизнес-сообществом региона.
По поручению Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл в Алматинскую область с рабочей поездкой, чтобы ознакомиться с ходомреализации задач, поставленных Главой государства в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и программной статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», а также разъяснить работу Правительства РК по социально-экономическому развитию страны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.
Премьер-Министр РК посетит сельскохозяйственные и индустриальные предприятия, инфраструктурные объекты, образовательные и медицинскиеучреждения..
В первую очередь Бакытжан Сагинтаев проинспектировал систему авиационной безопасности аэропорта Талдыкоргана и заслушал доклад о проведенной реконструкции взлетно–посадочной полосы, здания аэровокзала и перспективах по развитию новых авиарейсов. Также Премьер-Министру РК доложили о строительстве аэровокзала в городе Ушарал, с целью развития туристического потенциала региона.
В настоящее время аэропорт Талдыкоргана обслуживает порядка 26 тысяч пассажиров и 600 авиарейсов в год. Существующее аэродромное покрытие воздушной гавани позволяет принимать самолеты типа Boeing-757, Ил-76, ТУ-134, Челленджер-850, АН-24, ЯК-40.
Воздушная гавань Талдыкоргана имеет большое значение для социально-экономического развития Жетысу. Наряду с выполняемымирейсами в столицу государства здесь развиваются воздушные направления в регионы страны. В ближайшее время откроются авиарейсы в Усть-Каменогорск и города Российской Федерации. Учитывая развитое сообщение внутрирегионального значения к местам массового отдыха – озеру Алаколь, – это позволит увеличить туристический поток из других областей Казахстана и соседних стран.
Напомним, продолжаются рабочие поездки Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева по регионам Казахстана. Ранее он уже посетил Восточно-Казахстанскую, Западно-Казахстанскую и Актюбинскую области.
Фото с сайта primeminister.kz
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