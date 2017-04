Опубликованы доказательства откупа Роналду от обвинений в изнасиловании

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало фрагменты документов, подтверждающих факт откупа нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду от обвинений в изнасиловании в США в 2009 году. Об этом сообщается на сайте издания.

Der Spiegel приводит часть переписки Роналду с адвокатом Осорио де Кастро, который вел переговоры о сумме выплаты с изнасилованной девушкой. Изначально представители пострадавшей запросили 660 тысяч евро, однако футболист и его помощник отказались выплачивать такую сумму. В результате стороны сошлись на 260 тысячах евро, также Роналду должен был заплатить посреднику и юристам.

DER SPIEGEL:

Documents that reveal Ronaldo's alias in the settlement agreement between himself and the party he raped in a Las Vegas hotel pic.twitter.com/FhU3UHj3sw