Сагинтаев ознакомился с ходом реализации Госпрограммы АПК в Алматинской области
28 апреля 2017, 11:33
Премьер-министру рассказали о применении новых технологий для поливного земледелия.
В Алматинской области Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев ознакомился с реализацией программы развития АПК и работой крестьянских хозяйств, применяющих инновационные технологии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.
Заместитель акима области Серикжан Бескемпиров доложил о развитии АПК области и принимаемых мерах по развитию производства сахарной свеклы, поливного земледелия, а также созданию сервисно-заготовительных центров.
На примере крестьянского хозяйства «Нам Г. Н.» Бакытжану Сагинтаеву рассказали о применении новых технологий для поливного земледелия. Площадь поливных земель в хозяйстве достигла 75 га, из которых на 25 га выращивается сахарная свекла, на 30 га – картофель, на остальной площади – соя и озимая пшеница. Создано порядка 20 рабочих мест.
Впервые в регионе, на свекловичном поле площадью 10 га будет экспериментально опробована израильская технология капельного орошения. Полеводы добьются увеличения урожайности свеклы, которая в данном хозяйстве выше средней по региону и составляет 600 центнеров с га.
В Алматинской области реанимируют крупнейший в Жетысу Аксуский завод по переработке сахарной свеклы. В 2017 году в регионе планируют увеличить посевные площади сахарной свеклы до 9 тыс. га и получить 30 тыс. тонн собственного сахара. Это позволит обеспечить население области на 84% собственным сахаром и снизить импортозависимость, что соответствует задачам государственной Программы развития АПК на 2017-2020 годы.
Справочно:
В Алматинской области в 2017 году на реализацию Госпрограммы развития АПК предусматривается 33,6 млрд тенге бюджетных средств, в том числе субсидий – 24,9 млрд тенге. В текущем году планируется создать 111 сельхозкооперативов.
Фото с сайта primeminister.kz
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