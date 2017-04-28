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Бакытжан Сагинтаев посетил хозяйство «Нам Г.Н.» и ознакомился с ходом реализации Госпрограммы АПК в Алматинской области

 

В Алматинской области Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев ознакомился с реализацией программы развития АПК и работой крестьянских хозяйств, применяющих инновационные технологии.

Заместитель акима области Серикжан Бескемпиров доложил о развитии АПК области и принимаемых мерах по развитию производства сахарной свеклы, поливного земледелия, а также созданию сервисно-заготовительных центров.

На примере крестьянского хозяйства «Нам Г. Н.» Бакытжану Сагинтаеву рассказали о применении новых технологий для поливного земледелия. Площадь поливных земель в хозяйстве достигла 75 га, из которых на 25 га выращивается сахарная свекла, на 30 га - картофель, на остальной площади - соя и озимая пшеница. Создано порядка 20 рабочих мест.

Впервые в регионе, на свекловичном поле площадью 10 га будет экспериментально опробована израильская технология капельного орошения. Полеводы добьются увеличения урожайности свеклы, которая в данном хозяйстве выше средней по региону и составляет 600 центнеров с га.

В Алматинской области реанимируют крупнейший в Жетысу Аксуский завод по переработке сахарной свеклы. В 2017 году в регионе планируют увеличить посевные площади сахарной свеклы до 9 тыс. га и получить 30 тыс. тонн собственного сахара. Это позволит обеспечить население области на 84% собственным сахаром и снизить импортозависимость, что соответствует задачам государственной Программы развития АПК на 2017-2020 годы.

 

Справочно:

В Алматинской области в 2017 году на реализацию Госпрограммы развития АПК предусматривается 33,6 млрд тенге бюджетных средств, в том числе субсидий - 24,9 млрд тенге. В текущем году планируется создать 111 сельхозкооперативов.

 

28 апреля 2017, 11:23
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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