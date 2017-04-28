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На юге Японии вулкан выбросил столб пепла высотой более трех тысяч метров

28 апреля 2017, 11:40

Метеорологи предупреждают, что в любой момент можно ожидать повторного выброса.

Вулкан Сакурадзима на южном японском острове Кюсю выбросил столб пепла и дыма высотой 3200 метров, сообщило местное метеорологическое управление, сообщает РИА Новости.

Последний раз вулкан просыпался летом прошлого года.

Метеорологи предупреждают, что в любой момент можно ожидать повторного выброса.

Фото: © AP Photo / Aso Volcano Museum

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