На юге Японии вулкан выбросил столб пепла высотой более трех тысяч метров
28 апреля 2017, 11:40
Метеорологи предупреждают, что в любой момент можно ожидать повторного выброса.
Вулкан Сакурадзима на южном японском острове Кюсю выбросил столб пепла и дыма высотой 3200 метров, сообщило местное метеорологическое управление, сообщает РИА Новости.
Последний раз вулкан просыпался летом прошлого года.
Метеорологи предупреждают, что в любой момент можно ожидать повторного выброса.
Фото: © AP Photo / Aso Volcano Museum
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