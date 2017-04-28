Актюбинская и Оренбургская области намерены усилить взаимовыгодное сотрудничество

Визит актюбинской делегации является еще одним шагом на пути к сближению и расширению сфер взаимных интересов

К такой договоренности главы двух приграничных регионов пришли в ходе встречи официальных делегаций, которая состоялась в рамках Дней Актюбинской области в Оренбуржье , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





Губернатор Оренбургской области Юрий Берг поприветствовал актюбинскую делегацию.





- Я уверен, что многочисленные мероприятия, которые проходят в рамках Дней Актюбинской области позволят нам поближе познакомиться с самобытной культурой и традициями наших ближайших соседей, узнать о достижениях. Наши регионы связывает не только история, обширная торговля, но и родственные узы. Границу, которая нас связывает, мы называем границей истинного добрососедства. Нас объединяет то, что мы работаем на благо наших стран, регионов, - сказал Юрий Берг, перечислив наиболее перспективные направления сотрудничества.









В их числе укрепление кормовой базы, строительство откормочных площадок, создание современных производств, развитие ТЛЦ, межрегиональных авиаперевозок, реконструкция автомобильных пунктов. Формированием и продвижением проектов приграничного сотрудничества будет заниматься межрегиональная рабочая группа.





Аким области Бердыбек Сапарбаев отметил, что визит актюбинской делегации в приграничный Оренбург является еще одним шагом на пути к сближению и расширению сфер взаимных интересов для дальнейшего сотрудничества.









- Благодаря мудрой политике Глав наших государств в вопросах расширения сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, перед нами открываются новые горизонты для налаживания и развития двустороннего взаимовыгодного сотрудничества. Торгово-экономические отношения между нашими регионами развиваются стремительными темпами, для нас представляют интерес вопросы, связанные с реализацией социальных проектов, развитием транспортной логистики, - сказал Бердыбек Сапарбаев, поблагодарив губернатора Оренбургской области Юрия Берга за содействие в организации Дней Актюбинской области в Оренбуржье на столь высоком уровне.





Оренбургская область является важнейшим торговым партнером Актюбинской области. В 2016 году объем взаимной торговли составил 862,5 млн. долларов США, из них на долю Оренбургской области приходится 85 млн. долларов США, на долю экспорта из Актюбинской области приходится 41,8 млн. долл. США. Из 1084 предприятий с иностранным участием, работающих на территории области, 534 - с участием российского капитала.









С каждым годом номенклатура экспортируемой продукции Актюбинской области расширяется, сюда входят медицинская техника, строительные блоки, неметаллические трубы, геологическое и нефтяное оборудование, золотосодержащий и медный концентраты, ферросплавы, химреагенты, керамический кирпич, кондитерские изделия, мясная, молочная и другая продукция.





Для дальнейшего развития взаимовыгодных отношений руководством Актюбинской области создаются максимально благоприятные условия.

Так, завершено строительство международного транзитного коридора «Западная Европа - Западный Китай» по Актюбинской области протяженностью 628 км, что способствовало увеличению потока автотранспорта и грузооборота почти в 2 раза. В 2016 г. начата реконструкция автодороги Актобе-Орск протяженностью 135 км, работы будут завершены к 2018 г. В конце 2016 г. завершилась реконструкция пункта пропуска «Жайсан», что позволило увеличить пропускную способность с 2000 до 8000 автомобилей/сутки путем создания 8 полосного движения вместо имеющихся 2 полос.





В ходе встречи главы регионов подписали ряд меморандумов. В частности, Бердыбек Сапарбаев и Юрий Берг заключили соглашение о механизме координации действий исполнительных органов государственной власти по вопросам приграничного сотрудничества и взаимодействия между Оренбургской областью и Актюбинской областью.









Стороны также намерены взаимодействовать в сфере развития сельского хозяйства, предпринимательства.





- Мы рады подписать соглашение о создании межрегиональной рабочей группы, которой предстоит контролировать исполнение Плана мероприятий к соглашению, оперативно решать поставленные задачи. Я уверен, что это придаст дополнительный импульс дальнейшему расширению и развитию нового вектора взаимовыгодного сотрудничества, - сказал в завершение встречи Бердыбек Сапарбаев.



