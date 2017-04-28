Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 314,41 (+0,51), EURKZT_TOD = 342,30 (-0,10), CNYKZT_TOD = 45,6500 (+0,2020)

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 314,41 тенге за доллар (+0,51 тенге), объем торгов - 45 350 тыс. USD (-17 300 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге составил 342,30 тенге за евро (-0,10 тенге), объем торгов - 100 тыс. евро.

По евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 45,6500 тенге за юань (+0,2020 тенге), объем торгов - 1 000 тыс. юаней.

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.