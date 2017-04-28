Бердыбек Сапарбаев вручил Юрию Бергу билет на «ЭКСПО-2017»

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев пригласил губернатора Оренбургской области Юрия Берга посетить международную специализированную выставку «ЭКСПО-2017» , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





Напомним, в Оренбуржье проходят Дни Актюбинской области.









- С 10 июня по 10 сентября 2017 года в столице нашей страны в г. Астана откроет свои двери международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017», в которой примут участие 115 стран и представители более 20 международных организаций. Это самый масштабный проект независимого Казахстана. Его основная тема «Энергия будущего» отражает озабоченность международного сообщества проблемой энергопотребления, оказывающей все большее влияние на планету, - отметил Бердыбек Сапарбаев.









Аким области подчеркнул, что по предварительным данным выставку посетят порядка 2,5 млн человек. Ожидается большое количество туристов из стран СНГ, Китая, Европы, Турции и США.





- Пользуясь случаем, приглашаю всех принять участие в выставке «ЭКСПО-2017» в г. Астана, - сказал Бердыбек Сапарбаев, вручив сувенирный билет Юрию Бергу.









- Мы видим, как основательно казахстанская сторона готовится к проведению международной выставки. Специально для его успешного проведения в Астане строится уникальный городок «ЭКСПО». Мы обязательно посетим выставку, - сказал в свою очередь губернатор Оренбургской области.



