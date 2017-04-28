Мэлс Елеусизов озвучил свою версию гибели тюленей на Каспии
28 апреля 2017, 11:50
По словам председателя экологического союза "Табиғат" Мэлса Елеусизова, причиной гибели животных могло стать загрязнение Каспия.
На днях во время осмотра побережья Форта-Шевченко были обнаружены 243 туши мертвых тюленей. До этого еще восемь мертвых животных были обнаружены 21-22 апреля.
"Страшно, что творится на Каспии. В море много незакрытых скважин, месторождение Кашаган приносит вред. В Каспий попадают различные отходы. Если произойдет авария, то ни рыбы, ни тюленей там не будет", — сказал Мэлс Елеусизов в интервью Sputnik Казахстан.
Как сообщалось в СМИ, для проведения анализов и установления причин гибели тюленей в Форт-Шевченко прибыли из Алматы специалисты института гидробиологии и экологии, а также сотрудники института микробиологии и вирусологии комитета науки МОН РК. Однако, по словам вирусологов, причину смерти морских млекопитающих установить невозможно из-за недостаточного количества образцов.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта mk-kz
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