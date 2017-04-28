Мэлс Елеусизов озвучил свою версию гибели тюленей на Каспии

На днях во время осмотра побережья Форта-Шевченко были обнаружены 243 туши мертвых тюленей . До этого еще восемь мертвых животных были обнаружены 21-22 апреля.





"Страшно, что творится на Каспии. В море много незакрытых скважин, месторождение Кашаган приносит вред. В Каспий попадают различные отходы. Если произойдет авария, то ни рыбы, ни тюленей там не будет", — сказал Мэлс Елеусизов в интервью Sputnik Казахстан.





Как сообщалось в СМИ, для проведения анализов и установления причин гибели тюленей в Форт-Шевченко прибыли из Алматы специалисты института гидробиологии и экологии, а также сотрудники института микробиологии и вирусологии комитета науки МОН РК. Однако, по словам вирусологов, причину смерти морских млекопитающих установить невозможно из-за недостаточного количества образцов.

Источник: Sputnik Казахстан