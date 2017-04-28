ForteBank: «Мы открыты к диалогу с ипотечными заемщиками!»

27 апреля в здании головного офиса ForteBank в г. Астана прошла встреча с ипотечными заемщиками.

Руководством Банка были озвучены результаты работы по программе рефинансирования ипотечных займов по линии АО «Фонд проблемных кредитов». Программа позволила ипотечным заемщикам, изначально получившим займы в долларах США, конвертировать задолженность в тенге по льготному курсу, а также снизить процентную ставку по кредитам до 1-3% годовых.





Получив в июне 2015 г. 20,3 млрд тенге по этой программе, к августу 2016 г. ForteBank первым из банков страны полностью освоил все выделенные средства, рефинансировав 3 698 займов. В соответствии с условиями программы, Банк направляет все поступающие средства от погашения реструктурированных займов на рефинансирование ипотечных заемщиков на аналогичных льготных условиях. Это позволило еще 194 заемщикам принять участие в программе.









Освоение средств прошло в строгом соответствии с критериями Программы, о чем свидетельствуют результаты внеплановой проверки со стороны Национального Банка РК, проведенной с 07.09.2016 по 07.10.2016.

В ходе трехчасового откровенного разговора заемщиками были заданы вопросы по индивидуальным займам и условиям Программы. Каждое обращение было детально заслушано и обсуждено. По результатам сформирован план дальнейшей работы.





Председатель Правления АО ForteBank Магжан Ауэзов: «Программа рефинансирования валютных ипотечных займов доказала свою важность и результативность. Мы полностью поддерживаем Национальный Банк РК и местные исполнительные органы в вопросе дальнейшего ее продолжения и развития и готовы самым активным образом принимать участие в решении проблем ипотечных заемщиков».



