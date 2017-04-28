Касымов: Законы ужесточили и аварийность на дорогах снизилась

По словам министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова, сокращение основных показателей достигнуто за счет ужесточения административной ответственности за нарушения правил дорожного движения (ПДД), передает корреспондент Zakon.kz.

«Проведенные в прошлом году парламентские слушания, безусловно, придали определенный импульс деятельности всех госорганов, в зоне ответственности которых находятся вопросы обеспечения безопасности дорожного движения», - сказал он на правительственном часе в Сенате парламента РК на тему «Об итогах реализации рекомендаций парламентских слушаний, прошедших 21 октября 2016 года на тему «Состояние и проблемы правового регулирования в сфере дорожного движения».

«Основываясь на официальной статистике, можно сказать, что за последние годы на наших дорогах наблюдается последовательное сокращение основных показателей аварийности, несмотря на продолжающий рост автопарка в стране», - добавил он.

В качестве примера глава ведомства привел данные статистики по дорожно-транспортным происшествиям (ДТП) за последние годы.

«Так, если в 2013 рост количества ДТП составлял 65%, число погибших рост на 0,5%, а раненых на 715, то уже в последующих 2015-2016 годы отмечается заметное сокращение всех трех основных показателей аварийности. Такая же позитивная тенденция отмечается и в текущем году. Количество ДТП в первом квартале сократилось на 13,2%, число погибших на 27,2% и раненых на 10,4%. Как показывает практика, сокращение основных показателей аварийности было достигнуто в последние годы в первую очередь за счет ужесточения административной практике, благодаря принятому в 2014 году закону о дорожном движении», - сказал он.

В то же время К. Касымов рассказал, что только в 2016 году полицией выявлено и пресечено около 3,5 миллионов нарушений ПДД.

«Также задержано 35 тысяч пьяных водителей, в судебном порядке лишены права управления почти 49 тысяч водителей, а 5 тысяч нарушителей подвергнуты адмаресту. Кроме того, пресечено выше 182 тысяч нарушений ПДД, допущенных пешеходами. Как следствие этой работы мы наблюдаем снижение количества самых смертельных видов ДТП. Это выезд на полосу встречного движения на 23% и ДТП по вине пешеходов на 20%», - отметил он.

Министр подчеркнул, что, безусловно, такая практика полиции дисциплинирует участников дорожного движения, но, на его взгляд, жесткие меры административного принуждения далеко не исчерпали себя.

«Однако вопросы обеспечения безопасности дорожного движения носят межведомственный характер. С этой точки зрения для нас важны ваши рекомендации, в соответствии с которыми сейчас уже разработана и согласовывается с заинтересованными органами Национальная концепция обеспечения безопасности дорожного движения в стране до 2020 года. Главной целью ее является повышение уровня защищенности участников дорожного движения от ДТП и их происшествий», - сообщил глава ведомства.

Ксения Давыдова