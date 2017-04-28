Нигматулин: подлинно партнёрские отношения – это когда господдержка эффективна, а бизнес конкурентоспособен

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что депутатам Мажилиса и НПП «Атамекен» необходимо активнее развивать взаимодействие, чтобы обеспечить успешное выполнение задач Главы государства по формированию лучшей бизнес среды в Казахстане, сообщает сообщает Zakon.kz





Своим мнением о дальнейшем сотрудничестве Н.Нигматулин поделился сегодня, выступая на расширенном собрании фракции партии «Нұр Отан» в Мажилисе на тему: «Развитие предпринимательства в Республике Казахстан. Текущие вызовы и перспективы».





- В Послании Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» кардинальное улучшение и расширение бизнес среды является одним из важнейших приоритетов. И мы – депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Нұр Отан», Национальная палата предпринимателей «Атамекен» вместе с Правительством должны обеспечить успешное выполнение всех поставленных Президентом страны задач, - сказал Спикер Мажилиса.





При этом Н.Нигматулин подчеркнул имеющийся позитивный опыт совместной работы депутатского корпуса и предпринимательства, в частности, в работе над законопроектами о местном самоуправлении, а также по вопросам электроэнергетики. По словам Н.Нигматулина, это позволило найти правовой механизм, применение которого позволит решить задачу укрупнения энергопередающих организаций и соответственно – снижения тарифа на электроэнергию как для предпринимателей, так и для населения.





- Тем самым депутаты Мажилиса и Национальная палата предпринимателей способствуют снижению стоимости услуг в энергетике. А ведь это является одной из самых весомых издержек для бизнеса. Думаю, такое конструктивное взаимодействие депутатов и Национальной палаты предпринимателей необходимо поддерживать и развивать в дальнейшем и по другим направлениям, - сказал Н.Нигматулин.





Среди перспективных направлений Председатель Мажилиса назвал совместную работу по вопросам защиты бизнеса от необоснованного административного давления, а также гуманизации уголовного законодательства в части экономических преступлений.

При этом Н.Нигматулин акцентировал внимание на важности эффективного использования господдержки для развития бизнеса.





- К сожалению, бывают случаи, когда нерадивые чиновники используют государственную поддержку бизнеса в личных целях, оказывают преференции, лоббируют те или иные фирмы, что является прямым проявлением коррупции. Конечно, государственная поддержка способствует развитию отечественного производства и повышению доли местного содержания. Однако в результате подобного вмешательства имеет место и такой «бизнес», который может существовать только в так называемых «тепличных условиях» госзаказа и господрядов, лишившись которых быстро теряет конкурентоспособность.





Поэтому надо не столько оказывать прямую поддержку бизнесу, сколько создавать благоприятные условия для его развития. Нам необходимо совместными усилиями выстраивать подлинно партнёрские отношения между государством и бизнесом, когда господдержка эффективна, а бизнес конкурентоспособен, - сказал Председатель Мажилиса.





Н.Нигматулин также отметил необходимость укреплять сотрудничество в разработке законопроектов, направленных на решение проблем отечественного бизнеса, проводить общественные слушания, круглые столы, экспертные обсуждения, а также ввести в практику совместные выезды в регионы депутатов Мажилиса и представителей «Атамекена».





- Ведь у нас цель одна, задачи общие. И важно, чтобы мы совместно решали эти задачи. Парламент – обеспечивая законодательную поддержку развития отечественного бизнеса, а Национальная палата предпринимателей «Атамекен» - экспертной, консультативной поддержкой при обсуждении законопроектов в стенах Парламента. Именно такой конструктивный системный подход позволит нам эффективно выполнять установку Главы государства по доведению к 2050 году доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее 50%, - резюмировал Председатель Мажилиса.





Фото пресс-служба Мажилиса



