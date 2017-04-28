Известный казахстанский юрист стал ведущим ток-шоу

Программа, в первую очередь, - территория, где проблемы не просто обсуждаются - собравшиеся стремятся искать рациональное решение. Проект, главным образом, призван вовлечь граждан страны в рассмотрение важных вопросов. Вывести острую проблему в русло конструктивного диалога и найти выход из сложных ситуаций.





- Наша передача занимается именно тем, чем должна заниматься журналистика – мы формируем народное мнение. Представители власти уже реагируют на это тем или иным образом. Главное помнить, что критика всегда должна быть обоснованной, иначе никаких результатов наши действия не принесут, - говорит Евгения Сакенова, директор ток-шоу.





Ток-шоу ведут лауреат премии президента РК в области СМИ Дарья Клебанова и известный казахстанский юрист Жангельды Сулейменов. Он пользуется известностью и авторитетом в широких кругах, поскольку всегда имеет собственное мнение по многим вопросам законодательства и нередко выступает с предложениями по борьбе с коррупцией и защите прав граждан. Во многих интервью он говорил, что хочет помогать людям. Теперь на площадке ток-шоу у него есть для этого возможность.













- Я стараюсь рассматривать две стороны конфликта, - говорит Жангельды Сулейманов. - Например, в первом выпуске мы будем говорить о заведениях, расположенных в жилых домах, которые мешают обычным жителям, Часто они забывают о том, что владельцы заведений прошли все девять кругов ада, чтобы получить разрешение на открытие. Такие соседи ставят палки в колеса бизнесменам. Но при обсуждении подобных вопросов, все сочувствуют только жильцам, забывая о тех, кто строит бизнес. И таким образом во многих проблемах рассматривают только одну версию событий. Всегда надо искать основную причину.













Особенность программы «Час пик» - здесь нет деления на героев и экспертов. В ток-шоу есть основные участники дискуссии и зрители-статисты. По словам создателей программы, сюда приглашаются общественники, а не спикеры министерств. Авторы и ведущие ток-шоу не хотят, чтобы передача превратилась в сухой отчет от какого-либо министерства. Поэтому экспертами становятся общественные деятели, политологи, блогеры, артисты, журналисты и лидеры мнений.





Темы в «Час Пик» обсуждаются самые разные. В первом выпуске возникнет оживленная дискуссия о "дружелюбных" соседях, отравляющих нам жизнь, а в ближайшее время авторы предлагают обсудить темы о модернизации жилищного пространства, нелегальной трансплантологии, изменениях в ЕНТ и еще много других интересных и важных вопросов.





Встретиться с Жангельды Сулейменовым в новой роли можно уже сегодня, 28 апреля, в 16:50 на Первом Канале Евразия.