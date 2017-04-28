Предусмотрена уголовная ответственность

Одним из наиболее часто встречающихся в практике случаев привлечения к административной ответственности является управление транспортным средством в состоянии опьянения, когда водители автомобилей пренебрегают, не соблюдают и в итоге нарушают требования административного и уголовного законодательства.

Основными принципами дорожного движения являются: приоритет жизни и здоровья участников дорожного движения над экономическими результатами хозяйственной деятельности; приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью участников дорожного движения; соблюдение интересов участников дорожного движения, общества и государства при обеспечении безопасности дорожного движения; системный подход к обеспечению безопасности дорожного движения.

В соответствии с п.п. 2 п. 4 ст. 54 Закона РК «О дорожном движении», п.п. 2. п. 4 р. 2 Правил дорожного движения водителю запрещается управлять транс- портным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического); под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание; в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения.

В 2016 году в Аксуском городском суде рассмотрено 265 дел об административных правонарушениях, где за нарушения ст. 608 КоАП «Управление транспортным средством в состоянии опьянения» было применено административное взыскание в виде ареста в отношении 30 лиц, лишение управления транспортным средством сроком на три года в отношении 235 лиц.

При этом за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенные должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 346 УК РК. В 2016 году в Аксуском городском суде всего рассмотрено десять уголовных дел по данной статье.

Б. Хамзин, судья Аксуского городского суда Павлодарской области