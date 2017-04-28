Касымов о проливных дождях в Алматы: Все службы принимают меры
28 апреля 2017, 12:13
По его словам, на данный момент из-за стихии пострадали 11 домов.
На правчасе в Сенате депутаты поинтересовались у министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова обстановкой в Алматы, где льют проливные дожди, передает корреспондент Zakon.kz.
«По Алматы, действительно, эти два дня идут проливные дожди», - сказал он.
По его словам, на данный момент из-за стихии пострадали 11 домов.
«На сегодня утром доклад - 11 домов, 36 дворов и 9 улиц в Алматы подтоплены. Сейчас все службы принимают меры по нормализации обстановки», - добавил глава ведомства.
В то же время К. Касымов отметил по паводковой ситуации, что она остается все еще тревожной.
«Да, действительно, общая паводковая ситуация, хотел бы сказать, что у нас тревожная обстановка в Северном Казахстане. Вся вода, которая была Карагандинской и Акмолинской области подошла к Сергеевскому водохранилищу и на 138% больше заполнена от нормы, идет перелив и она заполняет все поселки пригорода Петропавловска и сейчас там порядка 170 домов подтоплены», - уточнил министр.
При этом он добавил, что принимаются меры по откачке воды.
«Вчера уже пик уменьшается, как только уменьшится, мы примем меры по откачке воды и нормализации обстановки», - заключил глава ведомства.
В Алматы 28 апреля проводятся работы по ликвидации последствий ЧС, вызванных обильными осадками. Задействовано порядка 50 человек, 20 ед. техники, 24 мотопомпы. В Алматинской области подверглись подтоплению Детский сад, трасса и дачные массивы. Информация о прорыве дамбы опровергается. Жертв и пострадавших нет.
Ксения Давыдова, Астана
Фото today.kz
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