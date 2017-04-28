Основа правового государства

Р. Мажитов,

судья Сарыаркинского районного суда г. Астаны

С момента обретения независимости Республика Казахстан целенаправленно проводит политику формирования и повсеместной реализации ценностей правового государства, которая основывается на соблюдении прав и свобод человека, верховенстве закона, высоком уровне правовой культуры, наличии развитого гражданского общества.

Верховенство закона, его всеобщность закреплены в Конституции Республики Казахстан и распространяются на другие нормативные правовые акты, которые должны соответствовать нормам Основного Закона страны. Конституция РК является фундаментом всего законодательства, в которой закреплены основы экономической, социальной и политической организации общества, устанавливается механизм государственной власти и управления, основные права и обязанности граждан.

Основой правового государства является авторитетное и независимое, основанное на общедемократических принципах и на правовом законе, справедливое правосудие. Правосудие - высшая гарантия прав и свобод граждан, средство обеспечения правовой законности в деятельности государственного управления, должностных лиц и граждан, правовой способ упрочения в стране общественного порядка и общественной безопасности, функционирования правовой государственности в целом.

В настоящее время в Казахстане продолжается работа по практической реализации пяти институциональных реформ, обозначенных Президентом РК Н. Назарбаевым в Плане нации «100 конкретных шагов - современное государство для всех».

Глава государства на прошедшем VII Съезде судей Казахстана подчеркнул, что главным звеном реформы является судебная власть, без модернизации которой все остальные меры могут не сработать. При этом Президент Казахстана отметил, что предстоит большая работа по совершенствованию судебной системы, обозначив основные перспективные направления развития правосудия. Перед судами Казахстана в современных условиях стоят следующие основные задачи. Первая - обеспечение верховенства закона, в решении данной задачи суд играет главную роль. Вторая - усиление подотчетности судей, что не означает посягательства на их независимость. Третья - формирование достойного судейского корпуса. Четвертая - обеспечение единства практики рассмотрения судебных дел. И пятая - это вопрос правового просвещения.

Согласно Конституции РК судебная власть осуществляется от имени Республики Казахстан и имеет своим назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, обеспечение исполнения Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, международных договоров республики; судья при отправлении правосудия независим и подчиняется только Конституции и закону; суды не вправе применять законы и иные нормативные правовые акты, ущемляющие закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина.

П. 2 ст. 13 Конституции РК закрепил, что каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод. Нормативным постановлением Верховного Суда Республики Казахстан от 15 января 2016 года № 1 «О праве доступа к правосудию и правомочиях Верховного Суда Республики Казахстан по пересмотру судебных актов» разъяснено, что при реализации конституционного принципа о праве каждого на судебную защиту своих прав и свобод следует исходить из разъяснений постановлений Конституционного Совета Республики Казахстан от 29 марта 1999 года № 7/2 и от 1 декабря 2003 года № 12 о том, что:

- норма п. 2 ст. 13 Конституции РК означает право любого человека и гражданина обратиться в суд за защитой и восстановлением нарушенных прав и свобод, с реализацией этого права на основе и в порядке, установленном законом;

- норма п. 2 ст. 13 Конституции РК означает право любого человека и гражданина обратиться в суд за защитой и восстановлением нарушенных прав и свобод с реализацией этого права на основе и в порядке, установленном законом;

- принцип равенства перед законом, гарантированный п. 1 ст. 14 Конституции, означает, что именно в законах определяются конкретные условия и об, позволяющие реализовать права и свободы человека и гражданина;

- право на судебную защиту является конституционной гарантией прав и свобод человека и гражданина, которое принадлежит гражданину РК, иностранцу и лицу без гражданства.

В последние годы проведены масштабные реформы системы судоустройства и судопроизводства. К примеру, сегодняшний Гражданский процессуальный кодекс РК значительно упростил судопроизводство для населения, в том числе и путем перехода с пятизвенной к трехзвенной судебной системе, тем самым исключив возможность затягивания процесса, введения института упрощенного рассмотрения дел без вызова сторон, расширения требований, по которым выносится судебный приказ, и др.

Использование информационных технологий в судебной деятельности, несомненно, имеет существенные преимущества. Так, требование аудио-видеофиксации (АВФ) всех судебных процессов в обязательном порядке позволяет более точно фиксировать показания участников процесса, сокращает сроки подготовки протокола судебного заседания, а также позитивно влияет на соблюдение процессуальных норм.

Успешно функционирует сервис «Судебный кабинет», который представляет собой своего рода единое окно доступа к онлайн-услугам судебных органов.

Внедрение и применение современных технологий в судебной системе упрощает судопроизводство, снимает бюрократические барьеры, минимизирует контакт сотрудников судебной системы с гражданами, что способствует снижению подверженности коррупции.

Проведена реформа Высшего Судебного Совета, который стал автономным государственным органом, обеспечивающим независимый отбор кандидатов на судейские должности, ужесточены квалификационные требования и механизм отбора кандидатов, изменен порядок рассмотрения вопросов о дисциплинарной ответственности судей с созданием специальной Дисциплинарной коллегии в составе Судебного жюри, в целях усиления взаимосвязи обучения и судебной практики институт правосудия выделен из структуры Академии государственного управления, усовершенствован институт наставничества в судах и др.

Следует отметить, что реформы в отечественной правовой системе продолжаются, подтверждением этому служат изменения и дополнения, внесенные 10 марта 2017 года в Конституцию РК.

Процесс формирования правового государства предполагает создание системы политических, юридических и иных гарантий, которые обеспечивали бы реальность этих конституционных положений, равенство всех перед законом и судом, взаимную ответственность государства и личности. Как отметил председатель Верховного Суда РК К. Мами, в правовом государстве суд должен быть авторитетным, властным, самостоятельным, подлинно независимым, и в нем люди должны видеть не бюрократическое учреждение, а реального гаранта их прав, надежного защитника их интересов.