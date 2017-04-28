Ужесточить механизм контроля

Дина Амирова

Сегодня во всем мире отмечается увеличение количества наркопреступлений. Казахстан, как и другие страны, столкнулся с новой проблемой - появлением на рынке новых видов синтетических наркотиков. Об этом сообщил зам. министра внутренних дел генерал- майор полиции Рашид Жакупов.

- Раньше весь мир традиционно вел борьбу с органическими наркотиками - марихуаной, гашишем, героином, кокаином. К сожалению, передовые достижения в химии направляются не только на улучшение жизни человека, но и на изготовление новых видов наркотиков. Синтетическое происхождение новых психоактивных веществ позволяет заинтересованным лицам изменять их структурную формулу и тем самым обеспечивать бесперебойный приток на незаконный наркорынок их новых видов. Поэтому сегодня наша задача - выработать эффективные меры пресечения незаконного оборота наркотиков, - сказал Р. Жакупов во время презентации МВД РК нового законопроекта по совершенствованию государственного контроля над новыми психоактивными веществами и противодействия их незаконному обороту.

Данный законопроект был презентован в рамках второго международного семинара «Контроль над новыми психоактивными веществами: Тенденции распространения. Проблемные вопросы правового регулирования. Международный опыт», проведенного в Алматы Министерством внутренних дел РК совместно с посольством США в РК и Центром ОБСЕ в Астане.

Презентуя новый законопроект, начальник Управления организационно-аналитической работы и контроля Департамента по борьбе с наркобизнесом МВД РК полковник полиции Иван Добрышин рассказал, что за последние годы Казахстан добился значительных успехов благодаря четкой антинаркотической политике. Переведены в электронный формат базы данных по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, и все заинтересованные ведомства имеют возможность оперативного доступа к ним. Однако и преступный мир не стоит на месте. Эксперт отметил, что на сегодняшний день в мире известно около 800 наименований различных новых психотропных веществ, но их базовую структуру содержат всего 88 веществ.

Важной частью законопроекта является предложение разграничения всех веществ, входящих в подконтрольный список наркотических и психотропных соединений, по весовым категориям. Действующий Закон РК «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» содержит четыре таблицы различных психотропных, наркотических веществ и прекурсоров. При этом градация по весу есть только у 86 соединений из 275. Собственно, наркотик можно изготовить из любого синтетического психотропного вещества, но для того, чтобы привлечь за это к ответственности, нужна градация, считает Иван Добрышин.

Кроме того, начальник управления ДБН представил следующие данные.

- В минувшем году МВД вы явлено около девяти тысяч правонарушений, связанных с наркотиками, пресечена деятельность 11 преступных групп в сфере не законного оборота наркотиков, в отношении их лидеров и участников возбуждено 35 уголовных дел. Ликвидированы крупные поставки наркотиков из Таджикистана и Кыргызстана в южные и северные регионы нашей страны, а также в Россию. Всего за 2016 год из незаконного оборота изъято 36,5 тонны наркотиков. Таким образом, до наркопотребителей не дошло более 25 млн разовых доз наркотиков, а в теневой оборот не допущено свыше 45 млн долларов, которые могли бы получить наркодилеры от их реализации, рассказал Иван Добрышин. При этом он пояснил, что главный показатель успешности проводимых мер это то, что за последние три года число наркозависимых граждан в Казахстане сократилось на 30 процентов, женщин на 33 процента, а несовершеннолетних на 90.

Далее эксперт рассказал о том, что с момента появления на территории Казахстана синтетических наркотиков в 2010 году, МВД РК сразу был разработан и принят ряд мер. Проблемным был тот фактор, что в отличие от традиционных наркотиков, таких, как гашиш или опиум, синтетические наркотики распространяются через Интернет. Оплата происходит посредством электронных платежей, адреса сайтов появляются и исчезают, интернетдилеры используют определенный условный язык и множество контактных ссылок, поэтому есть сложности с пресечением нарушений. В рамках той работы, которую мы проводим, за последние два года выявлено около 700 сайтов по распространению этих веществ, только в этом году выявлено и заблокировано 35 таких ресурсов, это сделано совместно с Министерством информации и коммуникаций РК, пояснил Иван Добрышин.

Как отметил в ходе семинара председатель Конституционного Совета РК Игорь Рогов, новый законопроект имеет огромное значение как для законодателя, так и для каждого гражданина.

- Вспоминая свою работу следователем много лет назад, хочу отметить, что те наркопреступления и нарковещества, с которыми мы имели дело тогда, значительно уступают по степени опасности сегодняшним. Поэтому данный законопроект своевременен и необходим. Кроме того, как представитель Конституционного Совета хочу особо отметить, что здесь речь идет о защите прав тех, кто подвергается воздействию наркотических веществ, а также и тех, кто обвиняется в совершении этих преступлений. Вопросы законности находятся во главе угла, сказал И. Рогов.

В свою очередь, Генеральный консул США в РК Марк Муди напомнил участникам семинара, что большинство новых психоактивных веществ, которые мы изучаем сегодня, уже имеют историю использования как минимум в несколько десятилетий.

- Проблема в том, что отсутствует ответственность в законодательстве за распространение новых наркотиков по причине постоянно изменяющихся формул. Эти наркотики доступны в Интернете, их может купить на сайтах любой чело век. Судебная экспертиза много работает над определением новых наркорецептов, уходит время на обработку каждой формулы, но благодаря этой деятельности остается много обобщенных данных исследований, которые могут пригодиться в дальнейшем. Необходимо взаимодействие на постоянной основе, так как быстрый обмен информацией во многом определяет эффективность антинаркотических мер, поэтому новое законодательство будет иметь успех только при совместных действиях, отметил он.

О важности изучения мирового опыта в формировании правовых основ противодействия распространению новых психоактивных веществ и практике борьбы с их незаконным оборотом говорил и депутат Мажилиса Парламента РК Асылбек Смагулов.

-Наркомания это страшный недуг, который разрушает личность, делая человека обузой для общества. Особенно тревожно становится за нашу молодежь, которая в погоне за новым опытом часто оказывается в наркотическом плену. Сегодня наша страна участвует во многих антинаркотических проектах, руководство государства и правоохранительные органы принимают последовательные меры для организации эффективной борьбы с распространением этого зла. Анализ развития наркоситуации в РК за последние годы свидетельствует о ее существенном обострении, а также об устойчивом негативном росте и динамике. Особое беспокойство вызывает инвестирование доходов от торговли наркотиками в террористическую и экстремист скую деятельность, которая угрожает всему миру. Поэтому только общими усилиями мы сможем добиться положительных тенденций, а значит, наша главная цель обмен передовым опытом и знаниями для противодействия наркомании и наркобизнесу, сказал А. Смагулов.

Комментируя актуальность семинара, зам. министра внутренних дел Рашид Жакупов отметил следующий важный факт: несмотря на то, что главная суть проблемы состоит в определении химического состава и вида нар котика, решая ее, страны идут по разному пути.

Например, РФ, установив 800 видов синтетических наркотиков, избрала путь включения их в список преследования. Мы, изучив международную практику, решили внести в законодательство определенные изменения, но ограничиться 88 основными видами синтетических наркотиков, поскольку остальные производные, которые базируются на замене атомов молекул водородов в химических формулах. Поэтому мы вводим понятие «аналог наркотиков синтетических психоактивных веществ», и определяя, что то или иное вещество является аналогом такого-то психоактивного наркотика, будем в установленном уголовном порядке преследовать за незаконный оборот. Это позволит нам более оперативно, не устанавливая каждый раз новое название, привлекать к ответственности за модификацию того или иного психоактивного вещества. Поэтому мы пригласили на семинар наших коллег из дальнего зарубежья и ближайших соседей, чтобы обсудить ситуацию, поделиться опытом и наработками, сказал Рашид Жакупов. Также зам. министра отметил, что будет значительно модифицирована существующая законодательная антинаркотическая система Казахстана, которая станет более гибкой, что обеспечит соблюдение конституционных прав и свобод граждан, прежде всего их неотъемлемых прав на жизнь и здоровье.