Сагинтаев ознакомился с ходом газификации Алматинской области

В рамках рабочей поездки в Алматинскую область Премьер-Министр РК Б. Сагинтаев посетил автоматизированную газораспределительную станцию «Талдыкорган», где ознакомился с технологическим оборудованием станции исистемой автоматизированного управления магистральным газопроводом, а также заслушал доклад о ходегазификации региона и города Талдыкорган, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz





Бакытжану Сагинтаеву доложили о завершении строительства магистрального газопровода «Алматы-Талдыкорган», протяженностью около 265 км. Это вместе с запуском новой газораспределительной станции позволило подключить к централизованному газоснабжению ряд микрорайонов города Талдыкорган.





Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил один из районов, дома в котором впервые подключили к газоснабжению и встретился с местными жителями.





Строительство магистрального газопровода «Алматы-Талдыкорган» является одним из крупнейших и социально значимых проектов для региона. На его реализацию выделено 21,4 млрд тенге бюджетных средств.





Перед Правительством РК стоит задача - довести уровень газификации регионов к 2030 году до 56%. В этой связив настоящее время проводится комплексная работа по достижению указанной цели.





В частности, в Алматинской области подразделениями Национального оператора АО «КазТрансГаз» ведется строительство внутригородских сетей газоснабжения г. Талдыкорган, общей стоимостью 23,4 млрд тенге, который разделен на 4 очереди с протяженностью 1,4 тыс. км и охватом 170тыс. человек.





Во II квартале текущего года за счет бюджетных средств планируется начать строительство подводящего газопровода по проекту «Талдыкорган-Текели», стоимостью 1,5 млрд тенге. Это позволит газифицировать г. Текели (35тыс. человек) и 9 населенных пунктов Ескельдинского района, где проживают 23,5 тыс. человек.





В 2016 году за счет частных инвестиций начато строительство магистрального газопровода «Байсерке-Капшагай» стоимостью 4,4 млрд тенге. С 2015 года ведется строительство внутригородских сетей газоснабжения г. Капшагай, в которое вложено 1,6 млрд тенге инвестиций. Все строительно-монтажные работы по МГ «Байсерке-Капшагай», АГРС и внутригородским сетям газоснабжения г. Капшагай планируется завершить и сдать в эксплуатацию до 15 октября 2017 года.



