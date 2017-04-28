В соответствии с подпунктом 8) части первой статьи 6 Закона Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» утвержден Технический регламент «Ядерная и радиационная безопасность».

Радиационно-опасными факторами для персонала, населения и окружающей среды в условиях нормальной эксплуатации ЯРЭУ, при авариях и при ликвидации последствий аварий являются внешние рентгеновское, гамма, бета, нейтронное излучения, ингаляционное поступление в организм радиоактивных газов и аэрозолей, загрязненные радиоактивными веществами поверхности помещений, производственного оборудования и инструментов, упаковок, спецодежды и дополнительных средств индивидуальной защиты, а также газообразные, жидкие и твердые радиоактивные отходы, образующиеся при эксплуатации ЯРЭУ.

По степени радиационной опасности ЯРЭУ подразделяются на четыре категории:

1) к 1-ой категории относятся установки, при аварии на которых возможно радиационное воздействие на население за пределами их санитарно-защитной зоны;

2) ко 2-ой категории относятся установки, при аварии на которых радиационное воздействие ограничивается территорией их санитарно-защитной зоны;

3) к 3-ей категории относятся установки, радиационное воздействие которых ограничивается площадкой их размещения;

4) к 4-ой категории относятся установки, радиационное воздействие которых ограничивается только помещениями или рабочим местом, где проводятся работы, связанные с осуществлением деятельности с использованием атомной энергии.

Категория радиационной опасности и безопасность установки обосновывается в проекте ЯРЭУ.

В случае, если установка состоит из нескольких объектов в пределах площадки ЯРЭУ, категория радиационной опасности устанавливается по наивысшей из обоснованных категорий радиационной опасности каждого из объектов.

В целях дифференциации предъявляемых к системам и элементам ЯРЭУ требований по качеству и надежности устанавливаются четыре класса безопасности элементов ЯРЭУ:

1) Класс безопасности 1. К классу безопасности 1 относятся элементы, отказы которых могут являться исходными событиями запроектных аварий, приводящих к облучению персонала и (или) населения, выбросу (сбросу) радиоактивных веществ в окружающую среду свыше установленных для проектных аварий пределов.

2) Класс безопасности 2. К классу безопасности 2 относятся элементы, отказы которых могут являться исходными событиями, приводящими к проектным авариям.

3) Класс безопасности 3. К классу безопасности 3 относятся: элементы, не отнесенные к классам 1 и 2; элементы, содержащие радиоактивные и (или) токсичные вещества, поступление которых в помещения и (или) окружающую среду при отказах может превысить уровни, установленные в соответствии с нормативными документами; элементы, выполняющие функции контроля обеспечения радиационной защиты персонала и населения.

4) Класс безопасности 4. К классу безопасности 4 относятся элементы нормальной эксплуатации ЯРЭУ, не влияющие на безопасность и не отнесенные к классам безопасности 1, 2 или 3.

Элементы, используемые для управления аварией, не вошедшие в классы безопасности 1, 2 или 3, также относятся к классу безопасности 4.

Если какой-либо элемент одновременно содержит признаки разных классов, то его необходимо отнести к более высокому классу безопасности. Сварные соединения, запорные органы и предохранительные устройства, разделяющие элементы разных классов безопасности, необходимо отнести к более высокому классу.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.