Практика внедрения и применения технических регламентов Таможенного союза в Республике Казахстан

Мукыжанов Галым Габдуллаевич,

государственный инспектор

Департамента Комитета технического регулирования и метрологии

по городу Астана

Как всем известно, технические регламенты таможенного союза это документы, устанавливающие обязательные для применения и исполнения на таможенной территории Таможенного союза требования к продукции.

В этой связи государства члены Таможенного союза обеспечивают соответствие находящейся в обращении продукции требованиям технических регламентов.

Сами же технические регламенты разрабатываются в соответствии с Планом разработок технических регламентов Таможенного союза и внесений изменений в технические регламенты Таможенного союза, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 1 октября 2014 года № 79.

Разработчик проекта технического регламента, которым является государственный орган одной из государств члена Таможенного союза, с учетом предложений органов, участвующих в разработке, готовит первую редакцию проекта технического регламента, перечень международных, региональных и национальных стандартов, требований других документов национальных технических регламентов, на основе которых разработан проект технического регламента, предложения по перечням стандартов, а также проект решения о порядке введения в действие технического регламента.

Далее разработчик проекта с учетом предложений уполномоченных органов формирует рабочую группу по разработке проекта с включением представителей органов по стандартизации, профильных технических комитетов по стандартизации, промышленности и бизнес-сообщества. Информация о формировании и составе Рабочей группы направляется разработчиком проекта технического регламента государствам членам Таможенного союза и в Евразийскую экономическую комиссию.

Евразийская экономическая комиссия обеспечивает рассмотрение первой редакции проекта технического регламента на заседании Консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер при Коллегии Евразийской экономической комиссии. По итогам рассмотрения Консультативным комитетом принимается решение о возможности, дате начала и сроке публичного обсуждения проекта технического регламента и комплекта документов к нему, которое оформляется протоколом.

Первая редакция проекта технического регламента и комплекта документов к нему для публичного обсуждения размещается на официальном сайте Евразийской экономической комиссии. Срок публичного обсуждения проекта технического регламента и комплекта документов к нему не может быть менее чем 60 дней.

Замечания и предложения по проекту технического регламента и комплекту документов к нему от заинтересованных лиц государств-членов Таможенного союза и третьих стран направляются в Евразийскую экономическую комиссию. Замечания и предложения также размещаются на официальном сайте Евразийской экономической комиссии.

Разработчик проекта технического регламента в течение 20 рабочих дней с даты получения от Евразийской экономической комиссии замечаний и предложений по проекту технического регламента составляет сводку отзывов. По каждому замечанию и предложению, включенному в сводку отзывов, разработчик указывает информацию о его принятии или обоснование его отклонения.

После публичного обсуждения и необходимых доработок в проект технического регламента, Евразийская экономическая комиссия обеспечивает направление проекта технического регламента, государствам членам для проведения внутригосударственного согласования.

По результатам внутригосударственного согласования, проект технического регламента рассматривается на заседании Консультативного комитета с целью представления для рассмотрения на заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Рассмотренный Коллегией проект технического регламента вносится на заседание Совета Евразийской экономической комиссии либо направляется на доработку. Решение Совета о принятии технического регламента принимается на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

Внесение изменений в технический регламент или же его отмена осуществляется в порядке, аналогичном порядку разработки технического регламента, решение об отмене технического регламента принимается на основании предложений государства члена Таможенного союза или Евразийской экономической комиссии по согласованию с другими государствами членами Таможенного союза.

Каждому техническому регламенту присваивается обозначение, состоящее из аббревиатуры ТР ТС, порядкового номера и года принятия.

Также для разъяснения требований проектов технических регламентов, а также для сбора замечаний и предложений, в каждом регионе Республики Казахстан, территориальными Департаментами Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан совместно с местными исполнительными органами созданы Региональные штабы по вопросам технического регулирования.

Заседания Региональных штабов проводятся на постоянной основе по мере поступления проектов технических регламентов на публичное обсуждение, каждое заседание оформляется протоколом, а поступившие замечания и предложения направляются в Комитет технического регулирования и метрологии, далее в Евразийскую экономическую комиссию.

Для того чтобы дать свои замечания и предложения, с проектами технических регламентов или же с изменениями к техническим регламентам можно ознакомиться на официальном сайте Евразийской экономической комиссии, в разделе Техническое регулирование.

При наличии замечаний и/или предложений, можно направить соответствующее письмо в Комитет технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан или по территориальности в Департаменты Комитета технического регулирования и метрологии.