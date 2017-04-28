Казахстанская картина "Оралман" получила главный приз кинофестиваля в Иране

Казахстанская картина, снятая на киностудии по заказу Министерства культуры и спорта РК, была представлена в конкурсной программе "Восточная панорама", где за главный приз боролись 15 полнометражных картин из 12 стран.

Фильм "Оралман" повествует об истории казахской семьи, живущей в Афганистане, которая ещё в 30-х годах бежала от "красного террора". Там, на чужбине, у старика Базарбая родились сын и дочь. Сын женился на местной пуштунке, а дочь вышла замуж за афганца. Сын Сапаркул воевал в составе моджахедов. Но спустя время семья Базарбая получает долгожданную квоту на переселение в Казахстан. Семья собирается в дальнюю дорогу, но замужняя дочь вынуждена остаться. Путь домой оказался нелегким, в военное время героям фильма предстоит пройти дорогу из горного кишлака до границы Казахстана.





В фильме снимались известные актеры: Дулыга Акмолда, Ержан Тусупов, Есим Сегизбаев, Шынар Аскарова, Баян Кажнабиева и другие.



