Казахстанская картина "Оралман" получила главный приз кинофестиваля в Иране
28 апреля 2017, 12:38
Фильм рассказывает историю возвращения казахской семьи на историческую родину из Афганистана.
Художественная лента "Оралман" режиссера Сабита Курманбекова получила приз за лучший азиатский фильм на 35-м Международном кинофестивале "Фаджр", который прошел в Тегеране, сообщает пресс-служба АО "Казахфильм" им. Ш. Айманова.
Казахстанская картина, снятая на киностудии по заказу Министерства культуры и спорта РК, была представлена в конкурсной программе "Восточная панорама", где за главный приз боролись 15 полнометражных картин из 12 стран.
Фильм "Оралман" повествует об истории казахской семьи, живущей в Афганистане, которая ещё в 30-х годах бежала от "красного террора". Там, на чужбине, у старика Базарбая родились сын и дочь. Сын женился на местной пуштунке, а дочь вышла замуж за афганца. Сын Сапаркул воевал в составе моджахедов. Но спустя время семья Базарбая получает долгожданную квоту на переселение в Казахстан. Семья собирается в дальнюю дорогу, но замужняя дочь вынуждена остаться. Путь домой оказался нелегким, в военное время героям фильма предстоит пройти дорогу из горного кишлака до границы Казахстана.
В фильме снимались известные актеры: Дулыга Акмолда, Ержан Тусупов, Есим Сегизбаев, Шынар Аскарова, Баян Кажнабиева и другие.
В разные годы в конкурсной программе международного кинофестиваля в Иране были представлены следующие картины производства киностудии "Казахфильм": "Конечная остановка" Серика Апрымова, "Прощай, Гульсары" Ардака Амиркулова (Специальный приз, 2010 г.), "Студент" Дарежана Омирбаева, "Жаужүрек Мың Бала" Акана Сатаева (Приз, 2013 г.), "Уроки гармонии" Эмира Байгазина (Специальный приз жюри, 2014 г.), "Шал" Ермека Турсунова (Приз за выдающиеся технические и художественные достижения, 2014 г.). В прошлом году на фестивале "Фаджр" картина "Ореховое дерево" также получила приз "Лучший фильм Азии".
Международный кинофестиваль "Фаджр" является одним из важнейших событий в азиатском кино. Фестиваль проводится ежегодно, в годовщину победы исламской революции в Иране. Первый фестиваль был проведен в 1982 году.
Источник: Sputnik Казахстан
© Foto: Кадр из фильма "Оралман"
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