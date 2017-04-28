Бывший муж вернулся к Ларисе Гузеевой

На сей раз актриса продемонстрировала еще одну грань своей личности. На страничке в социальной сети Instagram Гузеева опубликовала фотографию с запечатленными на ней нынешним мужем Игорем Бухаровым и бывшим супругом Кахой Толордавой. "Отцы моих детей: Каха и Игорь. Лелька снимает (дочь актрисы. – Прим.ред.)", – коротко подписала снимок Гузеева.







