Бывший муж вернулся к Ларисе Гузеевой
28 апреля 2017, 12:41
Лариса Гузеева показала семейную идиллию: на кухне мирно сосуществуют нынешний и бывший мужья актрисы. Поклонники пришли в восторг и назвали артистку мудрой женщиной.
Лариса Гузеева считается одной из самых неоднозначных актрис отечественного кинематографа. Звезда фильма "Жестокий романс" была несколько раз замужем, а сама она не скрывает, что вела далеко не праведный образ жизни, а еще Лариса без стеснения рассказывала в интервью о непростых отношениях со своими детьми. Что уж говорить о том, как Гузеева могла одернуть или буквально уничтожить одним словом не понравившихся ей участников передачи "Давай поженимся", сообщают Дни.ру.
На сей раз актриса продемонстрировала еще одну грань своей личности. На страничке в социальной сети Instagram Гузеева опубликовала фотографию с запечатленными на ней нынешним мужем Игорем Бухаровым и бывшим супругом Кахой Толордавой. "Отцы моих детей: Каха и Игорь. Лелька снимает (дочь актрисы. – Прим.ред.)", – коротко подписала снимок Гузеева.
Многочисленные подписчики не смогли не отреагировать на такое неоднозначное фото. Большинство восхитилось дипломатическими способностями Гузеевой, а кто-то похвалил ее за мудрость. Впрочем. нашлись и те, кто охарактеризовал такое положение как "шведская семья".
"Лариса-вы супер!!!!!
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