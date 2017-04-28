Алматинской области выделено 9 млрд.тг на Программу развития занятости и предпринимательства

Сегодня в ходе рабочей поездки в Алматинскую область министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова провела семинар-совещание по вопросам реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства в рамках разъяснения Послания главы государства «Третья модернизация Казахстана – глобальная конкурентоспособность» , сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.





В мероприятии приняли участие акимы городов и районов, сельских округов, представители государственных органов, руководители управления координации занятости и социальных программ, отделов социальной защиты и центров занятости и др.





В начале своего выступления глава МТСЗН РК напомнила, что с 1 января 2017 года в Казахстане реализуется Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства (далее - программа), которая ориентирована на повышение качества и потенциала трудовых ресурсов через получение востребованных на рынке труда профессиональных навыков и квалификаций, развитие массового предпринимательства, а также создание эффективной модели трудового посредничества. Она направлена на развитие конкретных профессиональных навыков казахстанцев на основе массового обучения.





«Целевой группой программы являются самозанятые и безработные граждане. Сегодня в Казахстане насчитывается 2 млн. 210 тысяч самозанятых и 445 тысяч безработных, из которых около 40% без квалификации. По Алматинской области численность самозанятых составляет 280 тыс., безработных 49,4 тыс. человек», - подчеркнула Тамара Дуйсенова.





Всего до конца года в Казахстане будет создано более 634 тыс. рабочих мест в рамках реализации основных государственных и отраслевых программ, создания новых рабочих юридическими лицами и высвобождения рабочих мест в связи с естественным движением трудовых ресурсов (выход на пенсию, отпуск по беременности и родам и т.п.), из них 74,2 тыс. рабочих мест приходится на Алматинскую область.





По первому направлению предусматривается массовое обучение, в первую очередь молодежи, востребованным на рынке труда профессиям (специальностям), включая обучение основам предпринимательства и компьютерной грамотности, в том числе через краткосрочные профессиональные курсы.





«В рамках первого направления программы будет организовано бесплатное профтехобразование на базе организаций ТиПО, где предусматривается получение первой рабочей профессии для молодежи в возрасте от 15 до 24 лет со сроком обучения до 2,5 лет. В этом году планируется охватить техническим и профессиональным образованием более 21 тыс. молодых казахстанцев, в том числе 1,5 тыс. человек в Алматинской области. На эти цели предусмотрено 308,4 млн. тенге.





Также с 1 апреля на базе колледжей, учебных центров НПП «Атамекен», учебных центров предприятий началось краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам (на срок от 1 до 6 месяцев).





На сегодня в регионах начата реализация 91 проекта, которыми будет охвачено более 16-ти тыс. человек. По Алматинской области запланировано обучение 6,8 тыс. граждан, из них 2 тыс. уже приступили к обучению. На эти цели заложено 956,7 млн. тенге», - сообщила министр.





В Акмолинской, Актюбинской области, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской области в пилотном режиме будет апробировано краткосрочное профессиональное обучение через мобильные учебные центры.





Тамара Дуйсенова отметила, что в новой программе микрокредитованием охватывается теперь не только сельское население, но и городское. Кредиты для участников программы в





городах будут выдаваться фондом «Даму», а в селах и малых городах Фондом поддержки сельского хозяйства и Аграрной кредитной корпорацией. Сумма предоставляемых кредитов увеличивается до 18 млн. тенге со сроком до 5 лет (животноводство и сельхозкооперативы – до 7 лет) и годовой ставкой до 6%. При выдаче кредитов через Аграрную кредитную корпорацию введен механизм гарантирования кредитов: до 85% для начинающих предпринимателей и до 50% для действующих.





«В текущем году в Алматинской области планируется выдача 500 микрокредитов, в том числе в городах 140 микрокредитов, на селе - 360 микрокредитов. На микрокредитование в регионе предусмотрено 3,7 млрд. тенге. Запланировано обучить основам предпринимательства 1 тыс. 312 человек. На эти цели предусмотрено 90,6 млн. тенге», - уточнила Тамара Дуйсенова.





В целях расширения доступности кредитов сокращено количество документов, предоставляемых для их получения физическими лицами с 30 до 14, а юридическими лицами - до 9 документов. В 9 областях стартовал проект «Бастау-Бизнес» по обучению участников программы основам предпринимательства. На сегодня проектом охвачено более 2 тыс. человек.





Третье направление программы предусматривает усиление адресной поддержки в трудоустройстве отдельных категорий граждан, повышение мобильности трудовых ресурсов и развитие инфраструктуры рынка труда.





«Будет продолжено использование таких инструментов, как молодежная практика, социальные рабочие места и общественные работы, которые востребованы среди молодежи, женщин и лиц с ограниченными возможностями. В текущем году по Алматинской области планируется трудоустроить на социальные рабочие места 915 человек (предусмотрено 183,2 млн. тенге), на молодежную практику 1 тыс. 55 выпускников (предусмотрено 360,1 млн. тенге)», - проинформировала министр.





Для поиска работы и содействия в подборе персонала предусмотрено создание Единой информационной Биржи труда, к которой будут подключены информационные системы госорганов, базы данных частных агентств занятости, а также все центры занятости населения с целью оказания соискателям содействия в трудоустройстве.





Для повышения мобильности трудовых ресурсов предусматривается оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяемым в регионы, определяемые Правительством РК. В частности, им будут предоставляться средства на первичную адаптацию и на возмещение расходов на проезд и провоз багажа. В этом году запланирована выплата субсидий на переезд 2,7 тыс. граждан.





«Особая роль в реализации программы отводится акимам на местном уровне. Так, акимы районов и городов областного значения будут оказывать содействие в реализации направлении и мер на местах, совместно с региональными палатами предпринимателей определять карту специализации районов и населенных пунктов, координировать работу по созданию новых рабочих мест, содействовать трудоустройству безработных и создавать благоприятные условия для вовлечения граждан в предпринимательство. Акимы сел, поселков, городов районного значения и районов в составе городов будут непосредственно обеспечивать реализацию мер на местах, т.е. проводить информационно-разъяснительную работу, консультировать лиц, желающих участвовать в программе, участвовать в составе мобильных групп по формированию списков обучающихся, оповещать лиц, зачисленных на обучение, а также вести мониторинг лиц, участвующих по направлениям программы», - подытожила Тамара Дуйсенова.





В этом году расходы бюджета на реализацию программы составят 85,3 млрд. тенге, в том числе 9,1 млрд. тенге выделено на Алматинскую область.





В рамках рабочей поездки министр посетит центр обслуживания населения г. Талдыкорган, где ознакомится с работой специалистов центра занятости.





Фото: DailyNews.kz







