Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В штате Арканзас казнили четвертого заключенного за неделю

28 апреля 2017, 12:46

Осужденный, 38-летний Кеннет Уильямс, убил двух людей, после того как сбежал из тюрьмы особо строгого режима, где отбывал срок за убийство 19-летней девушки-чирлидера.

Американский штат Арканзас казнил четвертого заключенного за неделю. До этого власти штата не проводили казни более 10 лет, сообщает Русская служба BBC.

Осужденный, 38-летний Кеннет Уильямс, убил двух людей, после того как сбежал из тюрьмы особо строгого режима, где отбывал срок за убийство 19-летней девушки-чирлидера.

Адвокаты настаивали, что их подзащитный - умственно отсталый, однако Верховный суд США отклонил их апелляции.

По словам очевидцев, после введения препарата, с помощью которого проводится смертная казнь, Уильямс кашлял и некоторое время бился в конвульсиях. Эксперты до сих спорят о том, действительно ли смертельная инъекция не причиняет заключенным физических мучений в момент казни. Часто к этому аргументу прибегают адвокаты во время апелляций.

Такое количество казней в штате Арканзас, проведенных за короткий срок, связано с тем, что 30 апреля заканчивается срок реализации препарата мидазолам, используемого для смертельной инъекции.

Еще четверо приговоренных к смерти в штате выиграли право на отсрочку исполнения приговора, однако местная прокуратура пытается обжаловать эти решения.

В последние годы власти некоторых штатов столкнулись с дефицитом ядов для смертельных инъекций, так как европейские производители прекратили их поставки в США, выступая против смертной казни.

Фото: GETTY IMAGES

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...