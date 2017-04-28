О внедрении обязательного социального медицинского страхования (Г. Мамыркулова, Руководитель отдела УГД по г. Тараз)

В плане нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ отрасли здравоохранения уделено серьезное внимание. Модель медицинского страхования Казахстана была разработана и одобрена Национальной комиссией по модернизации в 2015 году и закреплена в Законе Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании» (далее - Закон). Система ОСМС - это государственная система социальной защиты интересов в сфере охраны здоровья. ОСМС гарантирует всем гражданам Казахстана независимо от пола, возраста, социального статуса, места проживания и доходов равный доступ к медицинской и лекарственной помощи.

Основные принципы ОСМС: обязательность, т.е. каждый житель Республики Казахстан должен участвовать в системе ОСМС; социальная справедливость, каждый застрахованный имеет право на получение полного пакета услуг вне зависимости от суммы уплаченных взносов; солидарность, это значит охраны здоровья несут в равной степени государство, работодатель и сам человек. Это и есть смешанная модель медицинского страхования с учетом лучших мировых практик.

За кого платит государство: дети; многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» І и II степени; участники и инвалиды Великой Отечественной войны; инвалиды; лица, зарегистрированные в качестве безработных; лица, обучающиеся и воспитывающиеся в интернатных организациях; лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования в форме резидентуры; лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет; неработающие беременные женщины, а также неработающие лица, фактически воспитывающие ребенка (детей) до достижения им (ими) возраста трех лет; пенсионеры; военнослужащие; сотрудники специальных государственных органов; сотрудники правоохранительных органов; лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением учреждений минимальной безопасности); лица, содержащиеся в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах.

Взносы государства в Фонд медстрахования переносятся с 1 июля 2017г. на 1 января 2018 года.

Отчисления и взносы работодателей, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера в Фонд должны поступать с 1 июля 2017 года. В этой связи необходимо знать, что является объектом исчисления отчислений.

1. Доходами работников, принимаемыми для исчисления отчислений и взносов, являются доходы, начисленные работодателями, за исключением доходов, с которых не уплачиваются отчисления и взносы, определяемых уполномоченным органом.

2. Доходами индивидуальных предпринимателей, применяющих общеустановленный режим налогообложения, являются доходы, полученные ими в результате осуществления предпринимательской деятельности с учетом вычетов, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан.

3. Доходом индивидуального предпринимателя, применяющего специальный налоговый режим для субъекта малого бизнеса, главы и (или) члена крестьянского или фермерского хозяйства, применяющего специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств, является размер одной минимальной заработной платы, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

4. Доходами частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов являются все виды доходов, полученные от осуществления деятельности по исполнению исполнительных документов, нотариальной, адвокатской деятельности, деятельности профессионального медиатора, включая соответственно оплату за оказание юридической помощи, совершение нотариальных действий, а также полученные суммы возмещения расходов, связанных с защитой и представительством.

5. Доходами физического лица по договорам гражданско-правового характера являются все начисленные доходы по данным договорам, за исключением доходов, с которых не уплачиваются взносы, определяемых уполномоченным органом.

6. Ежемесячный доход, принимаемый для исчисления отчислений и (или) взносов, не должен превышать пятнадцатикратный размер минимальной заработной платы, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

В случае, если объект исчисления отчислений и (или) взносов за календарный месяц менее минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, отчисления и (или) взносы исчисляются и перечисляются исходя из минимального размера заработной платы.

Исчисление (удержание) и перечисление отчислений и (или) взносов работников осуществляются работодателем ежемесячно. Исчисление (удержание) и перечисление взносов физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, осуществляются ежемесячно налоговыми агентами, с которыми заключены такие договоры. Исчисление и уплата взносов индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов осуществляются ими самостоятельно путем прямого зачисления средств через Государственную корпорацию на счет фонда. По решению юридического лица-резидента его филиалы и представительства могут рассматриваться в качестве плательщиков отчислений и (или) взносов.

Начисленные (удержанные) отчисления и (или) взносы перечисляются через Государственную корпорацию на счет фонда:

1) индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами - не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов;

2) крестьянскими или фермерскими хозяйствами, применяющими специальный налоговый режим, - в порядке и сроки, которые предусмотрены налоговым законодательством Республики Казахстан;

3) субъектами малого бизнеса, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, - в срок, предусмотренный налоговым законодательством Республики Казахстан;

4) индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим на основе патента, - в срок, предусмотренный налоговым законодательством Республики Казахстан для уплаты стоимости патента.

Контроль за полнотой и своевременностью уплаты отчислений и (или) взносов, и (или) пени, начисленной за несвоевременное перечисление, осуществляется органами государственных доходов.

В статье 31 Закона предусмотрена ответственность плательщика за несвоевременное перечисление отчислений и (или) взносов

Своевременно не перечисленные суммы отчислений и (или) взносов взыскиваются органами государственных доходов и подлежат перечислению плательщиком на счет фонда с начисленной пеней в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, за каждый день просрочки (включая день оплаты в фонд).

В случае неполного и (или) несвоевременного перечисления отчислений и (или) взносов органы государственных доходов вправе взыскивать с банковских счетов плательщика деньги в пределах образовавшейся задолженности.

Взыскание задолженности по отчислениям и (или) взносам производится на основе инкассового распоряжения органа государственных доходов с направлением уведомления плательщику в порядке, определенном уполномоченным органом. Плательщик обязан представить в орган государственных доходов список работников, за которых производятся отчисления и (или) взносы, в сроки, установленные уполномоченным органом. По истечении пяти рабочих дней со дня вручения уведомления, в случае представления плательщиком, имеющим задолженность по отчислениям и (или) взносам, списка работников органы государственных доходов приостанавливают расходные операции по банковским счетам и кассе плательщика.

Распоряжения органов государственных доходов о приостановлении расходных операций по банковским счетам и кассе отменяются органом государственных доходов, вынесшим такие распоряжения, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем устранения причин приостановления расходных операций по банковским счетам и кассе.

В соответствии со статьей 32 Закона плательщик, являющийся работодателем, в сроки, установленные налоговым законодательством Республики Казахстан, представляет декларацию по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, в которой отражает сведения по начисленным отчислениям и (или) взносам, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

Работодатели обязаны вести первичный учет исчисленных (удержанных) и перечисленных отчислений и (или) взносов по каждому работнику в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом.

Работодатель обязан ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять работникам, за которых уплачиваются отчисления и (или) взносы, сведения об исчисленных (удержанных) и перечисленных отчислениях и (или) взносах.