Новый клип на песню Батырхана Шукенова «Нас исцеляет любовь» презентовали в Алматы

Фонд имени Батырхана Шукенова в течение двух лет собирали по крупицам этот клип.

Общественный фонд «Фонд имени Батырхана Шукенова» продолжает воплощать в жизнь проекты Батырхана Шукенова. За народным любимцем осталась незаконченная композиция, записанная еще 2014 году. Накануне в Алматы состоялась презентация клипа на песню «Нас исцеляет любовь», посвящённая 55-летию артиста.





Директор Общественного фонда Батырхана Шукенова - Олжас Байканов, перед официальной частью пресс-конференции презентовал на экране новый видео-клип и короткое видео из личного архива. «Для нас волнительный день, мы в течение двух лет собирали по крупицам этот клип. И вот сегодня, презентуем Вашему вниманию работу нашего Фонда. Хочу отметить, что в архиве фонда есть песни на три альбома, которые ждут своей очереди. Конечно, создание одного клипа это очень затратно, поэтому будем реализовывать наши планы по мере возможности и финансирования» - сообщил Олжас Байканов.





Стоит отметить, что 24 мая, во Дворце Республики состоится большой концерт, посвященный юбилейной дате Б.Шукенова. В концерте примут участие артисты стран СНГ: Севара Назарзхан, Далер Назаров, гр. Mezzo, Валерий Меладзе, хор казахской консерватории им. Курмангазы и др.







