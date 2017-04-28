Исекешев поручил немедленно обеспечить поставку новых автобусов в столицу

Первым делом градоначальник посетил Центр диспетчеризации транспорта г. Астаны. Центр занимается управлением движения общественного транспорта, то есть следит за выходом автобусов, за выполнением расписания и за следованием автобусов по утвержденному маршруту, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой ан пресс-службу акимата столицы.





Работники центра показали столичному градоначальнику экран, на котором можно отследить маршрут движения общественного транспорта, перемещение автобусов в режиме реального времени. Аким озвучил работникам центра вопросы и проблемы, поднимаемые жителями Астаны, в отношении работы городских автобусов.





Также акиму показали работу контакт-центра транспорта столицы, который информирует о движении транспорта и принимает обращения от жителей по телефону 554-777. Всего в центре работают 35 человек.





Аким посетил Центр квалификации специалистов транспорта, где его ознакомили с подготовкой водителей. Здесь с начала года прошли обучение более 500 человек. Курс обучения проходят и сотрудники органов внутренних дел.





Следом аким приехал в городской автопарк № 1, где провел рабочее совещание с руководством предприятия, руководителем Аstana LRT, руководителем управления общественного транспорта и сотрудниками полицейской службы.





Градоначальник поручил немедленно обеспечить поставку новых автобусов. Необходимо заменить старый транспорт на новый.





На данный момент в городские автопарки поступило 28 автобусов. Всего до 1 июня 2017 года в Астану должны прибыть 380 новых комфортабельных автобусов.





«Удобство и комфорт жителей – главный приоритет общественного транспорта. Поэтому поручаю немедленно исправить работу кондиционеров в автобусах. Такие технические неполадки не должны быть», – сказал А. Исекешев.





Также было сказано по поводу продажи билетов за проезд. Аким отметил, что многие жители жалуются, что им продают билеты с нарушениями (половинки). В связи с чем Асет Исекешев поручил разобраться с этой ситуации и наказать нарушителей.





По итогам объезда Асет Исекешев дал несколько поручений по улучшению работ общественного транспорта и реализации поставленных задач.



