Бердыбек Сапарбаев встретился с актюбинской молодежью, обучающейся в Оренбурге

Встреча акима области с казахстанскими студентами прошла в рамках Дней Актюбинской области в Оренбургской области. Бердыбек Сапарбаев поприветствовал участников встречи, отметив, что сегодня Казахстан ставит перед собой новые масштабные задачи по духовной, социальной модернизации, форсированной инновационной индустриализации и экономической интеграции. Закрепив достижения 25 лет независимости, страна намерена войти в число 30 развитых стран мира , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





- Вы знаете, что за годы независимости наша страна преодолела все трудности и добилась многого, как в развитии экономики, так и общества в целом. Глава государства Нурсултан Назарбаев уделяет особое внимание развитию государственной молодежной политики. В Казахстане успешно реализуются программы и проекты для молодежи «Болашақ», «Жасыл ел», «С дипломом в село!», «Серпін-2050» и др. Только по программе «Болашак» более 2000 студентов ежегодно обучаются в самых престижных вузах мира. Благодаря поддержке губернатора Оренбургской области Юрия Берга в настоящее время 60 актюбинских ребят обучаются в сельскохозяйственном университете Оренбурга, - сказал аким области, пригласив студентов продолжить образование в казахстанских вузах. - Наша задача продолжить те традиции, заложенные нашими предками. Я думаю, что с нашей прогрессивной молодежью Казахстан добьется еще больших успехов, - отметил аким области.









Студент Оренбургского государственного университета Темирлан Утегенов выразил Бердыбеку Сапарбаеву признательность за поддержку актюбинских ребят, обучающихся в российских вузах.





- Я уверен, что каждый из вас настоящий патриот своей родины. Как вам известно, в начале этого года по инициативе Главы государства в Казахстане дан старт новому этапу экономической, политической и духовной модернизации страны, обозначенных им в Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана – глобальная конкурентоспособность» и статье «Взгляд в будущее – модернизация общественного сознания». Вам предстоит претворять в жизнь новые идеи, достигать новых вершин, приумножать успехи страны. Только вместе мы построим сильный Казахстан, - сказал в завершение встречи Бердыбек Сапарбаев.





Всем участникам встречи были вручены билеты на международную специализированную выставку «ЭКСПО-2017», которая пройдет в г. Астана с 10 июня по 10 сентября 2017 г.









В Актюбинской области проживают более 222 тысяч молодых людей. На реализацию государственной молодежной политики в 2017 году выделено 599,4 млн. тенге, благодаря чему в регионе успешно реализуются социальные программы, направленные на повышение качества жизни молодежи.









Так, благодаря проекту «С дипломом в село!», в 2016 г. в сельские округа направлены 477 молодых специалистов, в текущем году в районы поедут работать еще 450 специалистов. В 2015-2016 годах жилье получили 468 молодых семей, в 2017-м планируется сдать в эксплуатацию два многоквартирных дома на 468 квартир. С начала года в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, предусмотренной на 2017-2021 годы трудоустроено 2134 молодых человека.





Кроме того, аким области принял участие в открытии средней школы, соответствующей всем международным стандартам. Руководству школы был подарен талисман.







