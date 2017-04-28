Министр нацэкономики РК пригласил потенциальных инвесторов принять участие в приватизации

Министр национальной экономики Казахстана рассказал о состоянии экономики страны и мерах, принимаемых для улучшения инвестиционного климата и программе приватизации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

«2017 год по нашим ожиданиям будет годом умеренного восстановления темпов роста в секторах экономики, чему способствует как стабилизация внешних условий, так и оживление потребительской активности», - сказал министр.

По его словам, по итогам 2017 года ожидается рост экономики на уровне 2,5%, где основными источниками роста станут традиционные отрасли добывающего сектора и обрабатывающей промышленности за счет ввода проектов ГПИИР и продолжения реализации Госпрограммы «Нұрлы жол». Положительную динамику будет поддерживать строительство за счет реализации массового жилищного строительства в рамках новой программы «Нурлы Жер».

Министр отметил, что в скором времени будет завершен масштабный проект по строительству международного транзитного автомобильного коридора «Западная Европа - Западный Китай», который является кратчайшим маршрутом из Китая в Европу. «Мы рассчитываем, что около 8% товарооборота между Китаем и странами Европы к 2020 году будет проходить через этот транспортный коридор. А это около 50 млрд. долларов», - сказал Сулейменов.

Он проинформировал инвесторов, что в 2015 году президентом Республики Казахстан принят Закон о создании Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), который начнет функционировать с сентября 2017 года. «С целью привлечения новых инвестиций для участников МФЦА создаются беспрецедентные условия с учетом наилучшей мировой практики. На его площадке будет открыт международный арбитражный центр для защиты прав инвесторов, а также суд, основанный на нормах британского права», - отметил министр.

Сулейменов также подчеркнул, что положительная динамика по привлечению иностранных инвестиций в Казахстане наблюдается благодаря принимаемым мерам по улучшению инвестклимата. «Необходимо отметить, что относительная налоговая нагрузка в Казахстане является в сравнении с другими государствами одной из самых низких», - сказал он.

«Одной из долгосрочных задач правительства является сокращение доли государственной собственности до уровня стран ОЭСР - 15% ВВП к 2021 году», - напомнил Сулейменов, добавив, что государством будут реализованы 878 предприятий.

«В Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» правительству поручено завершить приватизацию организаций, вошедших в Комплексный план (780 организаций), до конца 2018 года. В этой связи, министерством финансов совместно с государственными органами и организациями, а также национальными управляющими холдингами проводится большая работа по активизации процесса приватизации. Так, по состоянию на 1 апреля 2017 года переутверждены Графики и разработаны Дорожные карты по реализации каждого объекта», - сказал Сулейменов.

6 крупнейших активов: АО «Эйр Астана», АО НАК «Казатомпром», АО «Казахтелеком», АО «НК «КазМунайГаз», АО «Самрук-Энерго», АО «НК «Қазақстан темір жолы» планируется вывести на IPO/SPO в 2019-2020 годах. «В качестве приоритетной площадки вывода данных компаний рассматривается Международный финансовый центр в Астане (AFS). Начало реализации в указанные сроки связано с необходимостью проведения подготовительных работ, мер по оптимизации и трансформации компаний», - проинформировал Сулейменов.

Он также отметил, что в целях обеспечения прозрачности и эффективности процесса приватизации, исключения конфликта интересов и координации процесса реализации крупных активов предусматривается создание Проектного офиса, который будет заниматься выработкой предложений, включая условия, методы, размеры пакетов акций (долей участия), сроки реализации и предложения по предпродажной подготовке объектов. Для этой работы привлекаются лучшие международные консультанты.

«В Казахстане созданы все условия для успешной приватизации и предлагаем инвесторов принять активное участие в этом процессе», - заключил Сулейменов.