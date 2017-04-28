Дочь Маккейна назвала Обаму "грязным капиталистом"

Так Меган Маккейн прокомментировала сообщения о гонораре бывшего главы государства в размере 400 тысяч долларов за лекцию на Уолл-Стрит.

"Ирония заключается в том, что святой Обама, который должен представлять все хорошее и утопическое у левых, на самом деле такой же грязный капиталист, как и все мы", — заявила она.





По словам Маккейн, выступления Обамы очень скучны, напоминают ей нелюбимые лекции в колледже, и она бы сама доплатила за возможность не слушать бывшего президента.





Ранее стало известно, что Барак Обама согласился выступить на сентябрьской конференции, организованной банком Canton Fitzgerald LP. За лекцию он получит 400 тысяч долларов. Это почти в два раза больше гонорара Хиллари Клинтон, которая трижды выступала на конференциях банка Goldman Sachs.





Эта информация вызвала неоднозначную реакцию у американских политиков, журналистов и обычных граждан. Многие обвинили экс-президента в лицемерии, припомнив ему интервью 2009 года, в котором он говорил, что баллотировался не для того, чтобы "помогать кучке банкиров-толстосумов с Уолл-Стрит".