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Канат Бозумбаев провел встречу с делегацией из Саудовской Аравии

28 апреля 2017, 13:55

Обсужден ряд вопросов в области двустороннего сотрудничества в сфере нефтехимии, атомной промышленности, добычи природных ресурсов и ВИЭ.

Министерство энергетики Казахстана провело переговоры с делегацией из Саудовской Аравии во главе с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов КСА Халедом Аль-Фалехом, сообщает Zakon.kz.

«Мы достигли хорошего понимания. На основе сегодняшних переговоров мы подготовим меморандум и, думаю, подпишем его в течении месяца», - сказал Канат Бозумбаев. - Также мы договорились, что нефтехимическая компания «Sabic» после обеда проведет переговоры с нашей «объединенной нефтехимической компанией».

Стоит отметить, что в рамках встречи стороны договорились развивать сотрудничество в реализации совместных нефтегазовых проектов, атомной промышленности, изучать возможности взаимодействия по обеспечению ядерным топливом АЭС Саудовской Аравии, а также обмениваться опытом в области разработки урановых месторождений и технологий.

«В прошлом году мы подписали соглашение об использовании атомной энергии, мы его ратифицировали и это база для наших отношений, - продолжил министр. - Сейчас мы говорили о том, что в Саудовской Аравии есть месторождения урана, а мы очень конкурентоспособные в геологии. Наша сторона заинтересована в том, чтобы «КазАтомПром» с ними работал. Во-вторых, они хотят и находятся на начальной стадии строительства трех ядерных реакторов и мы говорим: «Давайте мы будем делать это вместе в качестве обеспечения топливом», потому что мы в Китай собираемся топливо поставлять для реакторов. Тоже самое мы можем делать и для них с самого начала, и об этом мы говорили. Плюс речь идет о научном сопровождении» - подытожил он.

Татьяна Ковалева, Астана
Фото с сайта inform.kz


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