Скончалась еще одна жертва теракта в Стокгольме

Женщина в возрасте 60 лет, которая проходила лечение в больнице в южной Швеции, скончалась утром 28 апреля в результате травм, полученных в связи с терактом на улице Дроттнинггатан.

Пятая жертва теракта в Стокгольме скончалась в госпитале от полученных травм, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.





"Женщина в возрасте 60 лет, которая проходила лечение в больнице в южной Швеции, скончалась утром 28 апреля в результате травм, полученных в связи с терактом на улице Дроттнинггатан. Женщина - пятая жертва теракта", - отмечается в пресс-релизе.





Напомним, 7 апреля угнанный грузовик, принадлежащий компании "Спендрупс", совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. По данным полиции, были ранены 15 человек, пятеро погибли. По делу о теракте прокуратурой задержан предполагаемый водитель, 39-летний Рахмат Акилов из Узбекистана.





Обвинения ему будут предъявлены до 11 мая.





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