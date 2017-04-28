В Казахстане выборы в сенат пройдут 28 июня 2017 года

Указом Президента Республики Казахстан от 28 апреля выборы в Сенат Парламента РК назначены на 28 июня 2017 года, сообщает Zakon.kz.





В этот же день состоялась заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, в рамках которой Председатель и члены Центризбиркома рассказали подготовительной работе Комиссии к проведению предстоящей избирательной кампании.





Как отмечалось, 31 августа текущего года истекает конституционный срок полномочий сенаторов, избранных 19 августа 2011 года. Таким образом, 28 июня в 16 регионах республики предстоит избрать по одному депутату верхней палаты высшего законодательного органа страны.





Косвенное избирательное право означает, что в голосовании на выборах депутатов Сената Парламента участвуют только выборщики - депутаты маслихатов.





Таким образом, сенаторы избираются депутатами маслихатов, которые в свою очередь были избраны гражданами на прямых выборах, и представляют интересы населения региона в Парламенте.





В Республике Казахстан 3335 депутатов маслихатов областных, городских и районных уровней, от их выбора будет зависеть избрание депутатов Сената.





Согласно Конституции и законодательству депутатом Сената Парламента может быть гражданин Казахстана не моложе 30 лет, имеющий высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, а также постоянно проживающий на территории нашей страны последние десять лет и не менее трех лет в регионе, который он представляет.





Выдвижение кандидатов осуществляется на сессиях маслихатов, а также в порядке самовыдвижения.Через своих представителей в маслихатах имеют возможность предлагать кандидатов также политические партии и общественные объединения.





Для регистрации в качестве кандидата в депутаты Сената Парламента претенденту необходимо получить поддержку не менее чем десяти процентов от общего числа депутатов всех маслихатов региона. Эта поддержка удостоверяется сбором соответствующего количества подписей депутатов маслихатов.

Согласно избирательному законодательству выборы депутатов Сената проходят на альтернативной основе.





По информации ЦИК, выдвижение кандидатов продлится до 28 мая, регистрация кандидатов будет проходить до 7 июня, а предвыборная агитация с 8 июня до 24 часов 26 июня 2017 года.





Голосование, подсчет и оглашение результатов будут проведены областными, городов Астаны и Алматы избирательными комиссиями в течение одного дня – 28 июня.

Кандидату в депутаты Сената Парламента на проведение предвыборной агитации, а также транспортные расходы будут выделены средства из республиканского бюджета.

Министерством иностранных дел совместно с Центризбиркомом будет открыт институт международного наблюдения.





По вопросу приглашения и аккредитации международных наблюдателей, представителей иностранных СМИ выступил член ЦИК РК М.А. Сарсембаев. В своем выступлении он отметил, что на выборах в Сенат в 2014 году ЦИК РК аккредитовал 166 международных наблюдателей, МИД РК – 110 представителей иностранных СМИ. На эти выборы ожидается приблизительно такое же количество наблюдателей.





Центризбирком осуществляет общее руководство организацией и проведением выборов депутатов Сената Парламента. На выборах в Сенат непосредственное проведение выборов обеспечивают областные, городов Астана и Алматы территориальные избирательные комиссии.



