Казахстан ждут большие перемены

Нурсултан Назарбаев поручил правительству составить график для полного перехода казахского языка на латиницу. Единый стандарт нового алфавита должен быть разработан до конца этого года. С 2025-го деловая документация, периодическая печать, учебники, – всё будет выходить уже в латинской версии алфавита.





- В первую очередь необходимо начать постепенный переход казахского языка на латинский алфавит. Мы готовились к этому процессу с начала обретения независимости, - говорит президент Республики Казахастан.





Также на казахский язык поручено перевести современные книги по философии, социологии, политологии, психологии и другим гуманитарным наукам. Проект «100 новых учебников» позволит перенять передовые научные и теоретические разработки ученых со всего мира.





В век цифровых технологий важно не остаться за бортом, считает Елбасы. Государственные программы, как политика трёхъязычия и "Цифровой Казахстан" – это, в первую очередь, подготовка к конкурентной борьбе, где каждого оценивают по профессиональной компетенции.



