Казахстан ждут большие перемены
28 апреля 2017, 14:00
Начало им положено.
Нурсултан Назарбаев поручил правительству составить график для полного перехода казахского языка на латиницу. Единый стандарт нового алфавита должен быть разработан до конца этого года. С 2025-го деловая документация, периодическая печать, учебники, – всё будет выходить уже в латинской версии алфавита.
- В первую очередь необходимо начать постепенный переход казахского языка на латинский алфавит. Мы готовились к этому процессу с начала обретения независимости, - говорит президент Республики Казахастан.
Также на казахский язык поручено перевести современные книги по философии, социологии, политологии, психологии и другим гуманитарным наукам. Проект «100 новых учебников» позволит перенять передовые научные и теоретические разработки ученых со всего мира.
В век цифровых технологий важно не остаться за бортом, считает Елбасы. Государственные программы, как политика трёхъязычия и "Цифровой Казахстан" – это, в первую очередь, подготовка к конкурентной борьбе, где каждого оценивают по профессиональной компетенции.
Подробности нововведений смотрите в воскресном выпуске программы «Аналитика», 30 апреля, в 20:00 на Первом канале Евразия.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856360-a03a72baaf898178e48114864abdec06
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...