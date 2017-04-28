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Казахстан ждут большие перемены

28 апреля 2017, 14:00

Начало им положено.

Нурсултан Назарбаев поручил правительству составить график для полного перехода казахского языка на латиницу. Единый стандарт нового алфавита должен быть разработан до конца этого года. С 2025-го деловая документация, периодическая печать, учебники, – всё будет выходить уже в латинской версии алфавита.

- В первую очередь необходимо начать постепенный переход казахского языка на латинский алфавит. Мы готовились к этому процессу с начала обретения независимости, - говорит президент Республики Казахастан.

Также на казахский язык поручено перевести современные книги по философии, социологии, политологии, психологии и другим гуманитарным наукам. Проект «100 новых учебников» позволит перенять передовые научные и теоретические разработки ученых со всего мира.

В век цифровых технологий важно не остаться за бортом, считает Елбасы. Государственные программы, как политика трёхъязычия и "Цифровой Казахстан" – это, в первую очередь, подготовка к конкурентной борьбе, где каждого оценивают по профессиональной компетенции.

Подробности нововведений смотрите в воскресном выпуске программы «Аналитика», 30 апреля, в 20:00 на Первом канале Евразия.

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