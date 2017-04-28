Казахстанских туристов предупредили о вспышке кори в Европе

Туристам, планирующим поездки в страны Европы, Комитет рекомендует учитывать риски пребывания, связанные со вспышкой кори , сообщает Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК призывает туроператоров, реализующих туры в страны Европы, информировать клиентов об эпидемиологической ситуации в регионе и связанным с этим риском для здоровья и жизни., сообщает Zakon.kz

По информации Директора департамента индустрии туризма Марата Игали, Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщает, что в странах европейского региона с начала 2017 года наблюдается эпидемический подъем заболеваемости корью. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Румынии и Италии. Всего случаи заболеваний зарегистрированы в 14 странах: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Исландия, Испания, Италия, Португалия, Румыния, Чехия, Швейцария, Швеция, Франция. В некоторых случаях зарегистрированы летальные исходы. Общее число пострадавших составляет более 4000 человек.





Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения. Вирус кори обычно передается через прямой контакт, а также по воздуху. Первым признаком кори обычно является значительное повышение температуры, которое наступает примерно через 10-12 дней после воздействия вируса и продолжается от 4 до 7 дней. На этой начальной стадии могут появляться насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, а также мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи. Большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений, связанных с этой болезнью. Специального лечения вируса кори не существует.





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