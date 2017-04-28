"Добровольная народная дружина" вышла на улицы Астаны в помощь полиции

В преддверии проведения международной специализированной выставки EXPO-2017, в целях исполнения комплексного плана по реализации программы «Безопасность и комфорт в столице», Местной полицейской службой столичного ДВД с 17 марта по 10 июня текущего года действует новый проект «Добровольной народной дружины» (далее ДНД), сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на Местную полицейскую службу ДВД Астаны.





Со стороны управления по делам молодежной политики привлекается свыше 500 студентов ВУЗов и более 30 человек из числа общественных помощников ДВД Астаны, которые оказывают помощь в охране общественного порядка.





Дежурят дружины в составе совместных нарядов с сотрудниками полиции, по графикам выхода на патрулирование, еженедельно с четверга по субботу с 19.00. до 23.00 часов. Перед выходом на маршрут ДНД выдаются маршрутные листы, нарукавные повязки, нагрудные знаки и удостоверение «Полиция көмекшісі».





В полиции отмечают, что работа ДНД приносит видимые результаты.





Во время несения службы в ОВД было доставлено свыше 700 человек, составлено более 400 административных протоколов (распитие спиртных напитков; нарушение правил благоустройства; курение в общественных местах; мелкое хулиганство; нарушение миграционного законодательства, проживание в РК без регистрации, либо без документов, удостоверяющих личность; нарушение правил пешеходами; нарушение тишины в ночное время суток).