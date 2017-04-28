Лепеха: Жезлы, возможно, вернут только регулировщикам

По словам председателя комитета административной полиции министерства внутренних дел РК Игоря Лепехи, регулировщики - это единственный случай, когда жезлы могут вернуться, передает корреспондент Zakon.kz.

Напомним, ранее депутаты Сената пожаловались министру внутренних дел РК, что не могут привыкнуть к отсутствию жезлов у полицейских на дорогах страны.

«В любом случае, раз мы уже такое поручение имеем, мы его изучим еще раз. Я в принципе согласен, что в отношении действий регулировщика жезл более понятен, более внятен. И мы этот вопрос, еще раз говорю, он был утвержден постановлением правительства 2014 года, с учетом рекомендаций Сената мы еще раз войдем с этим вопросом в правительство», - сказал он журналистам в кулуарах Сената Парламента РК.

Вместе с тем представитель МВД подчеркнул, что для остановки транспортного средства жезл «не нужен в принципе».

«Потому что в правилах, как министр уже сказал, четко было сказано, что остановка производится либо жезлом, либо жестом руки и сопровождается свистком. Тем более большая часть у нас сейчас останавливается за нарушение ПДД автопатрулями», - пояснил он.

По его словам, единственный случай, требующий рассмотрения вопроса возврата жезлов касается жезлов регулировщика.

«Единственный случай, который требует серьезного изучения, это жезлы регулировщика.

Жесты останутся те же самые, потому что они четко регламентированы в правилах, но если ночью у него будет жезл, возможно, это будет целесообразно. По крайней мере, с учетом рекомендаций сегодняшних обязательно войдем в правительство», - пообещал глава комитета.

Также И. Лепеха отметил, что жезлы не уничтожены, а сданы на хранение.

«Нет, конечно, мы сдали их на хранение, мы в этом плане не торопимся», - заметил он.

«Мы настаивали на своем, но по большому счету единственный вопрос - это только регулировщик, в остальных случаях он не нужен, этот жезл. По большому счету речь идет только о привычке. Если сейчас этот вопрос пройдет год-полтора, я думаю, что никто уже это не вспомнит», - заключил представитель МВД РК.

Ксения Давыдова