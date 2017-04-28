Подготовка к параду: У астанчан захватило дух от фигур высшего пилотажа в небе над столицей

В группе "Астана, хочу похвалить/пожаловаться" в Facebook жители столицы поделились видео подготовки к военному параду, который пройдет в столице 7 мая. Парад посвящен 25-летию образования Вооруженных сил РК





"Это было оочень круто, аж "дух захватило"!, - пишут авторы видео.





Как сообщали ранее, в зрелищном шествии будет задействовано около 300 единиц военной техники. Мощь и боеготовность казахстанской авиации в небе продемонстрируют порядка 80 единиц авиационной техники сил воздушной обороны страны. При этом казахстанцы впервые смогут воочию оценить современные образцы вооружения, которые пополнили боевой арсенал нашей армии в 2016 и 2017 годах Так, впервые представлены вертолёты «Хьюи» и учебно-тренировочные самолеты TL-2000 и Zlin.

















Видео: "Астана, хочу похвалить/пожаловаться"