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Подготовка к параду: У астанчан захватило дух от фигур высшего пилотажа в небе над столицей

28 апреля 2017, 14:31

Сейчас полным ходом идет подготовка к параду.

В группе "Астана, хочу похвалить/пожаловаться" в Facebook жители столицы поделились видео подготовки к военному параду, который пройдет в столице 7 мая. Парад посвящен 25-летию образования Вооруженных сил РК, передает Zakon.kz

"Это было оочень круто, аж "дух захватило"!, - пишут авторы видео.

Как сообщали ранее, в зрелищном шествии будет задействовано около 300 единиц военной техники. Мощь и боеготовность казахстанской авиации в небе продемонстрируют порядка 80 единиц авиационной техники сил воздушной обороны страны. При этом казахстанцы впервые смогут воочию оценить современные образцы вооружения, которые пополнили боевой арсенал нашей армии в 2016 и 2017 годах Так, впервые представлены вертолёты «Хьюи» и учебно-тренировочные самолеты TL-2000 и Zlin.




Видео: "Астана, хочу похвалить/пожаловаться"
Авторы: Goo Ka и Назгуль Аа,

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