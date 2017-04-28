Президенты Казахстана и России поприветствовали форум победителей в Астане

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и глава Российской Федерации Владимир Путин направили приветственные обращения в адрес участником VII международного форума победителей "Великая Победа, добытая единством: мужество фронта — стойкость тыла".

Перед началом мероприятия национальные делегации возложили венки к Вечному огню на Площади защитников Отечества в Астане. Затем участники собрались в здании Национального военно – патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан. Форум открылся торжественным вносом красного знамени Победы.

От имени главы государства приветствие зачитал министр культуры и спорта Республики Казахстан, представитель Республики Казахстан в правлении межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Арыстанбек Мухамедиулы.





"В этом году форум проходит на гостеприимной казахской земле, в столице нашей страны — Астане. Именно старшее поколение казахстанцев как и весь народ стали той силой, которая ковала эту победу. Нынешняя молодежь, я уверен, будет за это благодарна поколению ветеранов", — говорится в обращении Назарбаева.





Президент Казахстана отметил, что за относительно небольшой период работы форум стал авторитетной диалоговой площадкой. При продержке форума реализуется ряд значимых проектов, и инициатив, как "Бессмертный полк Содружества", вахта памяти "Нас миллионы панфиловцев". Это становится возможным благодаря заинтересованному участию стран СНГ, активному сотрудничеству экспертного и научного сотрудничества, ветеранским и молодежным организациям, средств массовой информации и государственных органов.



