Сагинтаев ознакомился с ходом строительства нового города Нуркент в Алматинской области

В ходе рабочей поездки в Алматинскую область, Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев ознакомился с работой индустриальной зоны «Талдыкорган», где открываются новые производства, а также заслушал отчет о мерах по обеспечению занятости жителей региона. передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Б. Сагинтаева проинформировали о текущей деятельности индустриальных зон «Талдыкорган», «Бекере», о работе СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота», а также доложили о ходе строительства нового города Нуркент в Панфиловском районе области и развития города-спутника Gate Sity.

Стоит отметить, что на данный момент на территории индустриальной зоны «Талдыкорган» действует 11 предприятий, в том числе заводы и цеха по производству металлоизделий, утеплительных базальтовых плит, асфальта, бетона и другие. Также в скором времени еще дополнительно 9 предприятий планируют разместить здесь свои производства.

Для того, чтобы обеспечить новые производства квалифицированными специалистами в регионе на регулярной основе проводятся ярмарки вакансий. Премьер-Министр РК Б. Сагинтаев посетил такую ярмарку в новом парке «Жастар», где порядка 100 предприятий предложили более 1 500 рабочих мест.

Бакытжана Сагинтаева проинформировали, что благодаря регулярным ярмаркам, с начала текущего года удалось трудоустроить более 6 тыс. человек. В том числе, постоянными рабочими местами обеспечены порядка 2300 человек, сезонными - 1300 человек, за счет средств местных бюджетов оплачиваемыми общественными работами охвачены 2700 человек.

Для обеспечения граждан рабочими местами, Правительство РКреализует комплекс мер по развитию сервисной экономики, кроме того, по поручению Президента РК Н.Назарбаева была принята Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, а также программа бесплатного профессионально-технического образования для безработной молодежи.