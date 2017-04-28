Драка в парламенте Македонии произошла после избрания нового спикера

Активисты движения «За единую Македонию» ворвались в здание парламента и устроили там беспорядки. Так протестующие отреагировали на избрание спикером этнического албанца Талата Джафери.





В том, что что-то подобное произойдет, сомнений не было. Конфликт между македонцами и албанцами тлеет уже не одно десятилетие, а в начале 2000-х дело чуть не дошло до гражданской войны. Поэтому первое в истории Македонии избрание спикером этнического албанца не могло пройти бесследно.





Все последние дни здание парламента осаждали тысячи демонстрантов, в основном местные националисты. Когда вечером в четверг стало известно, что нижнюю палату возглавит Талат Джафери, самые ярые протестующие, оттеснив полицию, ворвались в здание.



По оценкам агентства Reuters, в штурме участвовали около 200 человек, многие из них были в балаклавах. Ворвавшись в здание, они стали избивать депутатов.

Судя по кадрам , снятым в помещении, пострадали и женщины. И парламентариев, и прессу в итоге все же удалось эвакуировать, а демонстранты заняли зал заседаний и спели национальный гимн.







