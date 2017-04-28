Драка в парламенте Македонии произошла после избрания нового спикера
28 апреля 2017, 14:45
Так протестующие отреагировали на избрание спикером этнического албанца Талата Джафери.
Европейский союз и ООН осудили нападение на депутатов в Македонии, сообщает НТВ.ru.
Активисты движения «За единую Македонию» ворвались в здание парламента и устроили там беспорядки. Так протестующие отреагировали на избрание спикером этнического албанца Талата Джафери.
В том, что что-то подобное произойдет, сомнений не было. Конфликт между македонцами и албанцами тлеет уже не одно десятилетие, а в начале 2000-х дело чуть не дошло до гражданской войны. Поэтому первое в истории Македонии избрание спикером этнического албанца не могло пройти бесследно.
Все последние дни здание парламента осаждали тысячи демонстрантов, в основном местные националисты. Когда вечером в четверг стало известно, что нижнюю палату возглавит Талат Джафери, самые ярые протестующие, оттеснив полицию, ворвались в здание.
По оценкам агентства Reuters, в штурме участвовали около 200 человек, многие из них были в балаклавах. Ворвавшись в здание, они стали избивать депутатов.
Судя по кадрам , снятым в помещении, пострадали и женщины. И парламентариев, и прессу в итоге все же удалось эвакуировать, а демонстранты заняли зал заседаний и спели национальный гимн.
По данным местных властей, травмы получили около 80 человек, в том числе 3 парламентариев. Один из пострадавших — лидер социал-демократов Зоран Заев. Именно он поспособствовал избранию Джафери. Партия Заева не смогла набрать большинства голосов на прошедших 4 месяца назад выборах, поэтому им пришлось заключить коалицию сразу с несколькими албанскими партиями. Они Джафери как раз и предложили сделать спикером. В ЕС, куда больше 10 лет пытается войти Македония, события в Скопье осудили.
Пока неясно, удастся ли первому албанскому спикеру приступить к исполнению обязанностей. Кроме того, в Македонии из-за бесконечных споров между партиями уже 2 года нет правительства. Известно лишь, что сегодня противоборствующие лидеры встретятся в кабинете у президента, который, кстати, уже назвал «попыткой переворота» не штурм парламента, а избрание спикером албанца.
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