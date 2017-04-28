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Рабочий график столичных жителей поменяют из-за пробок

28 апреля 2017, 14:51

В долгосрочной перспективе проблема пробок в Астане будет решаться с помощью создания нескольких центров.

Об этом сообщил заместитель акима города Астана Сергей Хорошун в ходе правительственного часа в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время правительственного часа, посвященного теме: «Состояние и проблем правового регулирования в сфере дорожного движения» депутаты Сената Парламента РК посетовали на пробки и поинтересовались, как столичная администрация намерена решать этот вопрос.

«Мы даже не можем к себе попасть, где живём. Там есть знак, запрещающий стоянку, но все ставят. Еле-еле машины расходятся. Мы это каждый день видим, когда будет порядок в конце-концов?» - вопросил сенатор Серик Акылбай.

На что замакима города Астана Сергей Хорошун ответил, что в долгосрочной перспективе проблема пробок в Астане будет решаться с помощью создания нескольких центров.

«На сегодня наш город не полицентричный, у нас только два центра - старый, где находится наш городской акимат, и левый берег. Сейчас разработана программа согласно которой будет семь планировочных районов, и в каждом будет свой центр», - сообщил Сергей Хорошун. Что же касается краткосрочных перспектив, то разгрузить столичные улицы намерены путём строительства новых развязок и изменения графика работы жителей Астаны.

«Мы сейчас прорабатываем и в ближайшие буквально две-три недели изменим график работы для всех категорий жителей. Попытаемся разгрузить, чтобы в 9 часов все одновременно не выезжали», - пояснил Сергей Хорошун.

Серик Сабеков
Фото с сайта inform.kz

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